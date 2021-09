Pápež František je v týchto dňoch na návšeteve Slovenska. Dnes to bude v našej krajine jeho posledný deň. Svojou návštevou poctí pútnicke miesto Šaštín-Stráže. Sledujte s nami jeho kroky ONLINE.

Svätý Otec František je od 12. do 15. septembra 2021 na návšteve Slovenska. Navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a dnes zavíta do Šaštína. "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom" - to je motto návštevy pápeža Františka.

Program pápeža na dnes 15. septembra

9:10 Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

10:00 Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - Homília Svätého Otca

13:30 Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

13:45 Odlet do Ríma

___________________________________________________________________________

SLEDUJTE ONLINE

7:30 V okolí Šaštína sa tvoria obrovské kolóny (Zelená vlna RTVS). Vzhľadom na dopravnú situáciu na cestách organizátori upravili vstup do sektorov a návštevníci svätej omše môžu vstupovať do sektorov o hodinu dlhšie, až do 9.00 hod.

Na vjazde do Šaštína-Stráží z Borského Svätého Jura, zdržanie 30 minút.

V Hrašnom v smere na Myjavu v opravovanom úseku, zdržanie 20 minút.

Na vjazde do Šaštína-Stráží z Kútov, zdržíte sa 15 minút.

Na vjazde do Šaštína-Stráži zo Senice. zdržanie viac ako hodinu.

Na vjazde do Šaštína-Stráží z Borského Mikuláša, zdržanie takmer hodinu.

7:20 Ľudí tesne pred Šaštínom otáčajú na záchytné parkovisko do Petrovej vsi.

Ľudia musia ísť do Šaštína z okolitých obcí, kde sú záchytné parkoviská. Zdroj: mz

7:10 Obrovské rady sú aj pri vstupných bránach.

7:05 Polícia upozorňuje ľudí, aby si vstup nenechávali na poslednú chvíľu a prišli v predstihu. Treba totiž počítať so zdržaním na príjazdových cestách. Zhustená premávka je v týchto chvíľach najmä zo smeru od Senice."Odporúčame využiť iné príjazdové trasy. Od Holíča na Petrovu Ves, od Kútov na obec Čáry. Od Trnavy využiť cestu cez Bukovú, Prievaly, Plavecký Mikuláš, Lakšársku Novú Ves a Borský Mikuláš. Od Malaciek odporúčame použiť aj cestu v smere Sekule, Borský Svätý Jur a Šaštín – Stráže," upozorňila hovorkyňa polície Denisa Bárdyová.

#KOLONA Na vjazde do Šaštína-Stráží z Borského Mikuláša, zdržanie 30 minút. — Zelená vlna (@zelenavlna) September 15, 2021

7:00 Na mieste je v skorých ranných hodinách chladno, aktuálne ukazuje teplomer len 14 stupňov. Anna, ktorá stojí hneď v prvom rade, pricestovala z malej dedinky blízko pri Hlohovci o pol 5 ráno. Na otázku, či jej nebola zima, prikývla: "Ešte stále mi je zima," zasmiala sa. Jej menovkyňa, ktorá stále o pár miest vedľa, prišla už o pol 2 v noci. "Bola zima, ale boli sme naobliekaní. A hlavne, to stojí zato," dodala.

6:20 Ľudia už začínajú vo veľkom prichádzať. Miesta v sektoroch treba zaujať totiž najneskôr do 8.00. Následne príjazdové aj prístupové cesty uzavrú, takže sa viac nebude možné dostať do areálu.

6:00 Omša s pápežom sa začína dnes o 10:00. Prví ľudia však začali prichádzať už včera o 22.00, kedy otvorili vstupné brány.

Pozrite sa, ako to tam vyzeralo v noci >>>