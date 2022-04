Začiatkom apríla na tlačovke potvrdil nepríjemné informácie hovorca SHMÚ Ivan Garčár. Uviedol, že zo strany rezortu financií dostali v súvislosti s poskytnutím peňazí zamietavé stanovisko, a že z tých aktuálnych „vyžijú“ tak do júla.

Ministerstvo Igora Matoviča však od začiatku od toho dáva ruky preč a odporučilo ústavu, aby sa obrátil na ministerstvo životného prostredia, ktorý je zriaďovateľom SHMÚ.

Kontrakt o poskytnutí financií podpisujú inštitúcie vždy koncom roka. Minulý rok sa tak neudialo, podľa ministra envirorezortu Jána Budaja bol dôvodom „nevyrovnaný a nekrytý rozpočet“. Dodal, že nemohli podpísať kontrakt, v ktorom je o niekoľko stoviek tisíc eur viac, než má ministerstvo v rozpočte.

POZRITE SI FOTO, AKO TO VYZERÁ V SHMÚ >>>

Problém s nedostatkom peňazí by však ohrozil všetky činnosti, ktoré ústav vykonáva. "Museli by sme zastaviť niečo z hlavných aktivít - najdrahšie sú spojené s monitoringom. Či už meteorologická a hydrologická sieť alebo kvalita ovzdušia," vysvetlil riaditeľ Martin Benko. Prejavilo by sa to napríklad aj na absencii povodňových či snežných výstrah. "Keď nevydáme výstrahu, krízové riadenia sa na to nevedia nachystať. Ani hasiči by nevedeli robiť kvalitný zásah napríklad v lese, keby nevedeli odkiaľ fúka vietor. Keby prišlo k priemyselnej havárií, potrebujete rovnako vedieť, kade fúka, aby ste vedeli, kam ľudí evakuovať a to aj v prípade jadrovej havárie," vysvetlil Benko.

Výstrahy pred vetrom, dažďom, mrazom ale aj upozornenia pred záplavami - toto všetko má na starosti SHMÚ. Zdroj: SHMÚ

Obmedzená činnosť SHMÚ by zasiahla aj bezpečnosť, letectvo, dopravu či poľnohospodárstvo. "Na základe našich predpovedí sa vedia poľnohospodári a pestovatelia vedia prichystať napríklad na ranné mrazy, sucho alebo naopak na zrážky. Naše údaje využíva Úrad jadrového dozoru, armáda, ale aj poisťovne a dodávatelia energií – elektriny a plynu a mnoho ďalších inštitúcií“ dodal.

Napriek zatiaľ neistej situácii však prepúšťanie vylučuje. "Mnohí z našich odborníkov sú v podstate nenahraditeľní," povedal s tým, že absolventov je málo. S riaditeľom SHMÚ Martinom Benkom sa minister Budaj už viackrát stretol, minulý týždeň ho prizval aj na rokovanie vlády, aby vysvetlil stratégiu financovania inštitútu.

"Stále rokujeme aj s ministerstvom financií. Tak ako ostatné ministerstvá, aj my tento rok pracujeme so zníženým rozpočtom. Konkrétne je to zníženie o 14%. K zníženiu finančných zdrojov SHMÚ sa pridal aj fakt, že SHMÚ sa znížili príjmy z predaja vlastných služieb. Tento výpadok spôsobila pandémia," informovalo ministerstvo životného prostredia. Ako sa situácia nakoniec vyrieši, je otázne.

Rezort financií svoje stanovisko zatiaľ nezmenilo. "Zabezpečenie financovania ústavu patrí plne do pôsobnosti kapitoly Ministerstva životného prostredia ako zriaďovateľa tejto organizácie. Je teda na rozhodnutí daného ministerstva, ktoré aktivity, činnosti a priority bude financovať zo svojho schváleného limitu výdavkov na príslušný rok," vyjadrilo sa tlačové oddelenie rezortu.