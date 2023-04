Bojnické sochy z piesku sú jedinečnou výstavou hradov, zámkov, pamiatok a rozprávkových bytostí. Tvoria ich šikovní slovenskí umelci pod taktovkou Adama Bakoša, ktorý je autorom ľadového dómu na Hrebienku. Tento rok bude výstava v Bojniciach už po štvrtýkrát. Autorom myšlienky je Viktor Reisel, ktorý výstavu organizuje už po štvrtýkrát.

Minuloročné sochy zničilo počasie, tak ako je tomu každý rok. "Nikdy zimu neprežijú, mráz sochy zničí a rozsypú sa, preto sa každý rok robí nová výstava," hovorí V. Reisel. Aj tento rok bude sôch 13 kvôli miestu, ale tiež pre náročnosť celej výroby a neľahkú starostlivosť o sochy. "Keď umelci odídu, starám sa celú sezónu o modely ja. Niekde na hrad vletí semienko, začne rásť bylinka, musím to vyrezávať, opravovať, treba to stále prestrekovať penetračným náterom, aby to bolo tvrdé, pevné. Po každej búrke zas niečo niekde odpadne, čo treba rekonštruovať, tak som si povedal, že trinásť bude akurát," hovorí V. Reisel.

Ten umelec síce nie je, ale menšie opravy urobiť vie. Keď však ide o náročnejšiu opravu, treba volať umelcov. V minulosti napríklad prišiel o hlavu drak. "Celý hrad nám našťastie ešte nespadol, ale vlani sa nám stalo nešťastie, keď drakovi na konci augusta odpadla celá hlava a to sa už nedalo ani opraviť. Takže to bolo pomerne drastické, keď prišli deti a drak už bol bez hlavy," hovorí V. Reisel.

Ten priznáva, že celé leto s napätím sleduje počasie, či nepríde nejaká veľká pohroma. "Vietor nevadí, ani taká rýchla búrka. Najhoršia kombinácia je, keď je dlho jemný dážď, pretože naprší veľa vody a potom, keď príde silný, vtedy sa niečo povolí," hovorí V. Reisel s tým, že piesok, ktorý dovážajú nie je len taký hocijaký, ale špeciálny, schválený priamo umelcami. "Keď som šiel do tohto projektu, oslovil som sochára Adama Bakoša, ktorý má skúsenosti a tvorí tieto modely. Tak som pobehal pol Slovenska a nakoniec som na Záhorí našiel piesok, ktorý pochádza z Moravy a ten sa mu najviac páčil," hovorí V. Reisel.

Z Moravy im tak štyri roky dozadu doviezli 5 kamiónov piesku, o rok to bolo ešte o kamión viac. Starý piesok navyše V. Reisel recykluje ešte predtým ako prídu umelci. Preosieva ho, aby v ňom neboli hrudky a nečistoty. "Niečo ale vyfúka vietor, takže vždy musíme priviezť aj ďalší. Ak je to v zime rozbité a a jar začne fúkať vietor, je to tu ako na Sahare, hotová piesočná búrka," hovorí V. Reisel.

Umelci, ktorí v Bojniciach tvoria sochy sú tí istí ako roky predtým. Je ich 5. To, aké sochy sa budú vystavovať si vyberá V. Reisel, ktorý je autor výstavy. "Ja si vyberiem, že tento sa mi páči, o tomto veľa ľudí ani nevie, takže chcem aj inšpirovať ľudí, nech sa vyberú následne na nejaký výlet. Plus draka máme každý rok a snažíme sa to obmieňať. Rozprávkové sochy nechávam úplne na autora a niekedy sa to úplne zvrtne. Chceli sme mať kata a nakoniec z toho boli mnísi. Chcel som rytiera a bola žabka s korunkou na hlave," smeje sa autor výstavy.

Tento rok sa môžu ľudia podľa neho opäť tešiť na Bojnický zámok. Ten bol na prvej výstave a ďalšie roky sa ľudia zas a znova pýtali, prečo v Bojniciach zámok z piesku nie je. "Ľudia sa naň vždy pýtajú, takže ten zopakujeme. Ostatné však budú všetky nové. Bude tu kaštieľ Humenné, Uhrovecký hrad, Domoška, Kremnický hrad, Vígľašský zámok, kaštieľ Ivanka pri Dunaji, ostatné budú prekvapenie. Bude však 9 hradov a k tomu 4 rozprávkové bytosti," uzavrel V. Reisel.