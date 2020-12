Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zabezpečí odvoz odpadu aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov, teda od 24. do 26. decembra, ako aj na Troch kráľov 6. januára 2021. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.

"OLO bude aj počas vianočných dní rovnako aj na sviatok Troch kráľov zabezpečovať odvoz odpadu v súlade s harmonogramom odvozu odpadu," priblížila Golejová.

Odvoz odpadu nebude vykonaný na Nový rok, teda 1. januára 2021. Náhradný odvoz za tento deň bude zabezpečený v termíne od 30. decembra 2020 do 5. januára 2021. Rozpis náhradných odvozov je zverejnený na webovej stránke www.olo.sk.

OLO zároveň ubezpečuje, že zabezpečený bude aj odvoz zmesového komunálneho odpadu, a to tak, aby sa neprimerane nehromadil v okolí zberných nádob. Konštatuje to v súvislosti s faktom, že na prelome rokov idú dva nepárne týždne za sebou, teda 53. týždeň roka 2020 a 1. týždeň roka 2021. V zmysle Normy pre dátumové prvky a formáty je prvý týždeň roku ten, v ktorom sa nachádza štvrtok a keďže 1. január 2021 pripadá na piatok, prvý týždeň budúceho roka tak bude od 4. do 10. januára.

OLO zabezpečí odvoz odpadu aj počas vianočných sviatkov. Zdroj: facebook

V tejto súvislosti OLO zabezpečí odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v prvom januárovom týždni zo všetkých rodinných domov bez ohľadu na to, či majú nastavený harmonogram odvozu v párny alebo nepárny týždeň. "Následne od druhého týždňa 2021, teda od 11. januára 2021 do 17. januára 2021, bude odvoz ZKO vykonávaný pre párny týždeň," doplnila spoločnosť.

Zároveň s blížiacimi sa Vianocami OLO opätovne varuje pred falošnými smetiarmi, ktorí môžu pýtať finančnú hotovosť alebo iné dary. OLO upozorňuje, že jeho zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú a od takýchto aktivít sa spoločnosť dištancuje.

"Falošní smetiari sú oblečení vo falošných zelených uniformách. Nejde o našich zamestnancov, tých spoznáte podľa sivo-oranžovej uniformy s logom OLO," varuje spoločnosť na svojej webovej stránke. Ak obyvatelia na falošných smetiarov natrafia, OLO odporúča, aby kontaktovali mestskú políciu, prípadne zákaznícke centrum OLO.