Pri jej preberaní nás pani Eva riadne prekvapila. Hneď niekoľkokrát. „Toto nie je moja prvá výhra, som od prírody súťaživý typ,“ vyhlásila hneď na úvod čiperná sedemdesiatnička. Keď sme jej však z redakcie volali, že vyhrala auto, neverila. Trikrát sa pýtala, či je to nejaký žart. Nakoniec však predsa len uverila a po autíčko si v utorok do Bratislavy prišla.

Doteraz vyhrávala hlavne v bingu a v našich krížovkách, ktoré nesmierne rada lúšti, keďže má náš denník predplatený už viac ako desať rokov.

„Medzi mojimi výhrami bol doteraz napríklad výrobník sódy, kávovar, fritéza, hodinky a naposledy som vyhrala 368 kusov toaletného papiera,“ prezradila bývala zdravotná sestra na dôchodku jedným dychom s tým, že auto veru vyhrala prvýkrát.

„Teším sa a aj tá biela farba sa mi lúbi,“ zhodnotila okamžite a keďže rodina býva v rodinnom dome aj garáž už majú pripravenú.

Odveziem babku, kam si povie

Z auta sa veľmi tešila, hoci nemá vodičák. „Ja nešoférujem, ale zať je bývalý vodič z povolania, takže žiadny problém,“ potľapkala pani Evička zaťa Ondreja, ktorý prišiel po auto spolu s ňou a bude rodinným šoférom aj v budúcnosti.

„Budem babku voziť kam si povie, aj do obchodu,“ usmial sa Ondrej, ktorý má sám škodovku a teší sa, že si teraz vyskúša aj hybridný motor.

„Povozíme samozrejme aj moje tri vnučky, hoci najstaršia, 27-ročná, už má vlastné auto, ale ďalšie dve chodia ešte do školy a do škôlky, tak sa iste rady odvezú,“ dodala pani Eva. Na otázku, kto bude biele autíčko umývať mala pani Eva tiež pohotovú odpoveď: „Kto sa bude voziť, ten bude aj umývať.“

Odrobila 37 rokov v nemocnici

Eva Ivančíková robila 37 rokov v nemocnici ako detská sestra. Dnes je už na zaslúženom dôchodku a najväčšiu radosť jej robí trojročná vnučka, o ktorú sa stará.

Ako bývalá zdravotníčka nám prezradila aj svoj recept na ochranu pred koronou: „Nechodím teraz nikam, len na poštu, do obchodu a do škôlky,“ uzavrela, nasadila kalap, sadla spolu so zaťom do nového auta a odfrčala smerom na Voderady.