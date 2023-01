Na odopretie VOJENSKEJ služby VÁM zostáva pár hodín: Advokát vysvetľuje, čo to znamená! ×

Vedeli ste o tom, že odoprieť výkon mimoriadnej vojenskej služby je možné vykonať len do konca januára? Ak je vaša účasť vo vojne v rozpore s vašim svedomím, zostávajú vám dva dni na to, aby ste to oznámili na Okresnom úrade v mieste vášho bydliska.