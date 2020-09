Najvyšší nárast počtu chorých na COVID-19 na Orave zaznamenali po letnom sústredení mladých hokejistov na Oravskej priehrade. Vtedy sa z 24 ľudí nakazili dvanásti, od nich ďalší desiati. Súčasná vlna nákazy v okrese Tvrdošín prepukla po tom, keď viac ako štyridsať ľudí cestovalo autobusom z dovolenky v Chorvátsku do Trstenej. Medzi nakazenými bol aj františkánsky kňaz, neskôr nákazu potvrdili u dvoch ďalších rehoľných bratov. Preto museli vydezinfikovať i Kostol sv. Juraja a kláštor v Trstenej. Ďalším ohniskom nákazy boli rodinné oslavy a najmä svadby v okresoch Námestovo a Tvrdošín. Orava tak v počte novonakazených predbehla aj Bratislavu!

Preto sú v okrese Tvrdošín zakázané návštevy v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb. Krízový štáb miestnym odporučil, aby nechodili na zhromaždenia s väčším počtom ľudí, obmedzili oslavy a bohoslužby. "Pri úzkom kontakte, tanci, jedení a pití sa v uzavretých priestoroch ľahko šíria vírusy. Nákazlivým môže byť aj človek, ktorý nemá žiadne príznaky," zdôrazňuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Testovanie Oravcov je naplánované na budúci týždeň, preto sa predpokladá, že počet potvrdených prípadov bude ešte rásť. V okresoch Tvrdošín a Námestovo dnes zasadnú krízové štáby.

Konferencia biskupov Slovenska zaviedla semafor. "Chceme sa ním vyhnúť plošnému zatváraniu alebo obmedzovaniu bohoslužieb na celom Slovensku," zdôvodnil hovorca Martin Kramara. Aktuálne je v najrizikovejšej červenej zóne okres Tvrdošín, v žltej okres Námestovo, najmenej rizikový zelený je okres Dolný Kubín.

Keďže kostoly patria medzi rizikové koronamiesta, všetci účastníci bohoslužieb majú nosiť rúška a dodržiavať odstup. Platí pravidlo šachovnicového sedenia alebo stánia. Nepoužívajú sa sväteničky a prijímanie sa podáva výlučne na ruku. V červenej zóne musia zachovať odstupy aj miništranti a kňazi. Cirkevné zbory nespievajú.

Napriek tomu niektorí žiadajú tvrdší postup. Na sociálnej sieti sa na stránke Nekŕmte nás odpadom objavil odkaz z Oravského Veselého. "Zdá sa, že medzi ľudí sa koronavírus dostal na svadbe. A bola to pravá oravská svadba, na ktorej bolo do 200 ľudí," píše autorka príspevku. "A keďže sme tu zbožný ľud, všetci zo svadby chodili nasledujúce dni do kostolíka, do práce, chlapci i na futbal či deti do školy," pripomína. Sťažuje sa však na postup štátu: "Myslela som si, že Úrad verejného zdravotníctva to tu vezme hopom a spustí masívne testovanie, aby zachytili aj bezpríznakových pacientov a eliminovali riziko ďalšej nákazy. Asi si predstavujem ideálny scenár: veľkokapacitný kontajner v strede dediny. To sa však nestalo, stále treba chodiť do vzdialenej Trstenej. Samozrejme, veľmi veľa ľudí sa chce testu vyhnúť. Obávam sa, že takto to tu môže zle dopadnúť a nemôžem sa zbaviť dojmu, že tu štát zlyháva."

K červenej Bratislave sa už pridala aj Orava! Nakazení sú i farári, takže cirkev sa spolu s úradmi vracia k prísnym obmedzeniam. Zdroj: archív

Hygienici majú práce nad hlavu

Na Úrade verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, pod ktorý okres Tvrdošín patrí, sa nezastavia. Každá zo štyroch žien má pri uchu mobil, druhý jej zvoní na stole. "Ak sa k nám ani tak nedovoláte, všetky linky sú obsadené," povedala pre týždenník Šarm generálna tajomníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne Mária Varmusová. Ženy na úrade už večer vedia zistiť, koľko bude na druhý deň na Slovensku pozitívnych na koronavírus a či sú medzi nimi aj ľudia z ich regiónu. "Každé ráno si ich rozdelíme a telefonujeme im. Oznámime im výsledok a spíšeme s nimi epidemiologické vyšetrovanie," vysvetľuje doktorka Varmusová. Každého pozitívneho sa pýtajú, či má príznaky, kedy sa začali, či cestoval, či vie o tom, že bol za posledných štrnásť dní v kontakte s niekým, kto bol pozitívne testovaný. Spíšu si zoznam ich úzkych kontaktov a hneď im volajú. Lenže takýchto môže byť dvadsať-tridsať, u niektorých aj viac! "Za úzky kontakt považujeme človeka, s ktorým nakazený koronavírusom strávil najmenej pätnásť minút a boli od seba menej ako pol druha metra," vysvetľuje Mária Varmusová pre Šarm. Ak je to potrebné, posielajú takýchto ľudí do karantény a dávajú ich testovať.