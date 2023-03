Príbeh canisterapeuta Amiga je ako z rozprávkovej knihy. Podľa jeho majiteľa, pracovníka prevencie kriminality z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Miroslava Schlesingera, bola doslova neplánovaním plánovaním.

"Mal som záujem o psíka, ale keďže som robil prevenciu kriminality často s deťmi, potreboval som takého, ktorý by sa vedel so mnou zosúladiť. Moja kamarátka v tej dobe už robila canisterapiu, takže mi pomohla psíka vybrať. Pôvodne bol už zajednaný pre školu, kde pripravovali psov pre nevidomých. Už ako dvojmesačný mal výbornú povahu a predpoklady, nebol konfliktný, bol kontaktný, nebál sa. Nechali si však čas na rozmyslenie a ja som si povedal, že keď ho mám mať, nech sa stane ako sa má stať," povedal jeho majiteľ Schlesinger.

Nakoniec sa Amigo predsa k Schlesingerovi dostal. "Prišiel ku mne a naozaj pôsobil zázračne. Vyvolával úsmev u každého, kto sa na neho pozrel. Bol ako také malé slniečko. Jeho prvá akcia prišla hneď, už keď mal dva mesiace. V tom období ma požiadali v domove sociálnych služieb, či by som prišiel spraviť pre seniorov nejakú akciu na pozdvihnutie nálady a niečo v rámci bezpečnosti. Psíka som nemohol nechať doma samého, lebo som ho mal iba chvíľu, ešte sme si na seba iba zvykali. Jeho akcia bola super, seniori boli nadšení. Od toho času sme potom do toho domova chodili pravidelne," hovorí psí pán.

Podľa neho mal Amigo špeciálnu schopnosť a tou bolo, že dokázal medzi množstvom detí vyhľadať tie, ktoré mali nejaký problém. "Raz som prišiel do triedy a prosili ma, že majú problémovú žiačku, nevedia o čo ide, ale boli by radi, keby som spravil aktivitu so psíkom. Robil som vtedy aj témy akými bola úcta, sebaúcta, nebolo to len o drogách a kriminalite, ale aj o sebauvedomení. Spýtal som sa teda učiteľky, kde je to dievčatko, aby som sa vedel zamerať a ona hovorí: váš psík už ju našiel. Ľahol si k jej nohám."

