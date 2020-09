Nový ústavný strop odchodu dôchodku, ktorý má zaručiť, aby Slováci išli do penzie najneskôr v 64 rokoch, platí od vlaňajšieho júla, no viac ako 110 000 žien, ktoré vychovali deti má pocit krivdy. Pre niektoré ročníky je totiž výpočet penzijného veku nespravodlivý. Práve tie v stredu prišli pred parlament bojovať za svoje právo. Zišli sa tam ženy z celého Slovenska.

Trojica vládnych poslankýň totiž predložila návrh, ktorý by mal túto skrivodlivosť odstrániť a rokovať by sa o ňom malo na práve prebiehajúcej schôdzi národnej rady.

Ústava: za jedno dieťa 6 mesiacov

Hoci v ústave je dané, že žena, ktorá mala jedno dieťa, môže ísť do penzie o 6 mesiacov skôr ako je maximálna hranica, ak dve o 12 mesiacov, ak tri a viac detí o 18 mesiacov, pre niektoré ročníky to podľa platnej dôchodkovej tabuľky neplatí.

Poslankyne vládnych strán Petra Krištúfková (Sme rodina), Katarína Hatráková (OĽaNO) a Anna Zemanová (SaS) predložili návrh na zmenu, ktorý má túto krivdu odstrániť. Navrhujú úľavy pre ľudí narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorí vychovali deti. Oproti dnešnému stavu by išli do dôchodku o 1 až 10 mesiacov skôr.

„Ústavnoprávny výbor NR SR 8. septembra súhlasil a odporučil schváliť tento návrh zákona na najbližšej schodzi NR, ktorá sa začína 16.9., Výbor pre sociálne veci NR SR, ktorý zasadal 11.9. tiež odporúča schváliť návrh zákona na najbližšej schodzi NR,“ povzbudzovala ženy na sociálnej sieti jedna z nich, Iza Hrušková s tým, aby všetky, ktoré môžu, prišli pred parlament, aby poslanci videli, že ide o reálne ženy.

Svoju požiadavku podporili slevom aj rapkáčmi

Svoje právo na spravodlivý odchod do dôchodku prišli pred parlament podporiť pokojnou demonštráciou ženy z celého Slovenska. Veria, že návrh na zmenu v ich prospech poslanci schvália. Dagmar (1959), Táňa (1958) a Irena (1958) si so sebou doniesli aj rapkáče, kastrólik a kľúče, aby hlas žien bolo počuť až do parlamentu.

Dagmar a Táňa sú z Bratislavy, Irena z Galanty a každá vychovala dve deti. Zdroj: paj

Hoci dôchodkový strop platí od júla 2019, v praxi sa prejaví až od roku 2024, dovtedy sa do penzie chodí podľa fixnej tabuľky. V ústave sa tiež zmenilo, že žena, ktorá mala jedno dieťa, môže ísť do penzie o 6 mesiacov skôr ako je maximálna hranica, ak dve o 12 mesiacov, ak tri a viac detí o 18 mesiacov. Ženy, ktoré v júli 2019 požiadali o dôchodok, však zistili, že im za deti neodrátali mesiace uvádzané v ústave.

O svojej podpore prišiel ženy ubezpečiť aj Boris Kollár. Zdroj: paj

Podľa Sociálnej poisťovne tak ako strop 64 rokov, aj odpočet mesiacov za deti začne platiť až od roku 2024. Právnička však s týmto výkladom nesúhlasí. „V ústave nikde nie je ani zmienka o tom, že by sa 6, 12, resp. 18 mesiacov malo ženám odratúvať až v roku 2024! Ústava predsa platí od 1. júla 2019, takže príslušný počet mesiacov sa má ženám odratúvať k veku odchodu do dôchodku už teraz,“tvrdí advokátka Viera Kubicová, ktorá nespokojným ženám pomáha.

Právnička Viera Kubicová spolu s poslankyňou Petrou Krištúfkovou ženám pred parlamentov aj odpovedali na mnohé otázky. Zdroj: paj

Ak poslanci návrh schvália, viac ako 100-tisíc žien by mohlo ísť od novembra do penzie skôr. Presné termíny však budú jasné až vo chvíli, keď bude návrh schválený.