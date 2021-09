Muži si majú počas návštevy pápeža obliecť tmavý oblek, ženy šaty či kostým, ktorý môže byť aj nohavicový. Vyplýva to zo všeobecného odporúčania vo vzťahu k oblečeniu, ktoré pripravil protokol Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Informoval o tom riaditeľ odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR Roman Roth.

Páni majú mať oblečený tmavý oblek, ktorý však podľa protokolistu nemusí byť výhradne čiernej farby. Nežnejšie pohlavie má počas podujatí s pápežom zvoliť šaty, ktorých sukňa bude siahať pod kolená, či kostým. "Farby môžu byť rôzne, avšak nemali by byť určite krikľavé a mali by byť pastelové. Nemusí byť výlučne čierna," priblížil Roth. Možné je aj jemné vzorkovanie, avšak potrebné je vyhnúť sa trblietkam.

Roth poznamenal, že je potrebné vyhnúť sa bielej a žltej farbe. Pokrývka hlavy (klobúčik, šatka či fascinátor) nie sú povinné. Dôležité je pri výbere šiat dbať na to, aby mali ženy zahalené ramená. Potrebné je vyhnúť sa obuvi s otvorenou špičkou. V prípade šperkov je potrebné vybrať skôr niečo jemné a skromné.

Všeobecné odporúčania boli zároveň komunikované s Vatikánom. Ten v reakcii zaslal drobnú úpravu. "Podľa kompetentných osôb sú všeobecné usmernenia správne. Okrem bielej a žltej farby šiat sa treba vyhnúť aj krémovej," odpísali z Vatikánu.

Podľa slov Rotha sa oblečenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej ešte pripravuje. "Keď sme boli vo Vatikáne, prezidentka bola oblečená v zmysle protokolu, ktorý je zaužívaný vo Vatikáne. Mala šaty čiernej farby a fascinátor ako pokrývku hlavy," povedal protokolista. Podľa neho je dôležité brať do úvahy to, že keď idete na návštevu do cudzej krajiny, tak prejavíte rešpekt a prijímate pravidlá, ktoré sú tam zaužívané.

"Išlo o prejav rešpektu a úcty. Veľká väčšina dám, ktoré idú na návštevu k Svätému Otcovi vo Vatikáne, má pokrývku hlavy a šaty čiernej farby," priblížil Roth s tým, že na Slovensku bude uvoľnenejšia forma vo vzťahu k oblečeniu. Ako dodal, prezidentka sa v tomto prípade prispôsobí slovenskej etikete a pri jej výbere oblečenia sa zohľadnia výnimky, ako je napríklad farba.