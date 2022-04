V médiách sa od začiatku vojny špekuluje o tom, či Vladimír Putin netrpí vážnou chorobou a či rozhodnutia, ktoré robí, nesúvisia s jeho zlým zdravotným stavom. Ruský diktátor vraj nevyzerá vôbec zdravo, je opuchnutý a vystupuje iba zriedkavo.

Mnohí si kladú otázku prečo nečakane napadol Ukrajinu teraz? „Začali sa objavovať špekulácie, že Putinovi sa kráti čas, že je vážne chorý a cíti potrebu dotiahnuť „zjednotenie“ Ruska do konca. Možno to má v hlave poskladané práve takto. Ukrajina je z jeho pohľadu absolútne kľúčová. Prečo dvadsať rokov nič a odrazu sa ponáhľa?“ zamyslel sa aj Alexander Duleba, slovenský politológ a univerzitný pedagóg, v rozhovore pre týždenník Život.

Nahrávajú tomu aj informácie o tom, že aj počas pandémie radikálne zúžil okruh ľudí: „Vidno to na dlhých stoloch a šesťmetrových odstupoch. Bojí sa o zdravie. V posledných dvoch rokoch sa osobne rozpráva približne s piatimi ľuďmi. Veď aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov si od partnerov v posledných rokoch pýtal písomné stanovisko, ktoré by mohol v Kremli odovzdať, akoby sa už osobne nemohol stretnúť s prezidentom a rozprávať sa s ním. Videli sme to aj po rokovaniach s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Ten nemal problém zavolať okamžite prezidentovi Zelenskému a členom vlády. Lavrov povedal, že on ten mandát nemá. Bude musieť urobiť report a posunúť ho šéfovi,“ zhodnotil.

Po sankciách silno zaplakali aj jeho oligarchovia. Podľa experta Dulebu ich však, okrem niekoľkých verných, „vypol“. „Putin nenechal oligarchom majetky len tak. Chodorkovského odstavil, lebo mu liezol do politiky. Ostatní vedia, že pokiaľ si chcú majetky zachovať a užívať si ich, musia držať ústa a krok. Kedykoľvek Putin potreboval peniaze, museli mu ich dať. Nešlo o dane, ale o to, že dávajú štátu, keď šéf povie. Od rozhodovania sú odstavení a môžu byť radi, že sú radi“.

Vojna podľa jeho slov odhalila obrovskú korupciu, ktorá je v Rusku. „Zajaté tanky a zneškodnená technika nemajú takú supervýbavu, akú by sme vzhľadom na peniaze do nich investované čakali. Kradnú. Ich zbrane nie sú také, aké by mali byť. Ide o čistú korupciu v armádnom rozpočte,“ zhodnotil.

