Odborníci vydali výstrahu: Dnes na juhozápade Slovenska hrozí silný vietor!

Na juhozápade Slovenska sa môže v stredu do 23.00 h vyskytnúť vietor s rýchlosťou v nárazoch do 75 kilometrov za hodinu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.