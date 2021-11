Príkladov, ktoré desia, je viacero. Stačí si spomenúť na agresívne protesty pred domami známych zdravotníkov Krčméryho, Sabaku či Jarčušku alebo dokonca priame fyzické útoky na nich. Antivaxeri, ktorí nepočúvajú odborné argumenty o dôležitosti očkovania, zase párkrát zablokovali obchody a ohrozovali nevinných kupujúcich i predavačov. Najnovšie mnohých pobúrila verejná surová šikana speváčky Simy Magušinovej pre jej vieru v Boha.

Pritom pred 32 rokmi sa z tribún nežnej revolúcie ozývalo volanie po slobode a demokracii, hovorili sme a spievali o láske a pravde. Realita je dnes úplne iná. To priznáva aj jedna z osobností Novembra 1989 Milan Kňažko. A nalieha, aby sme sa s tým nezmierili, ale tvrdo proti takýmto javom zakročili. „Ak nebudeme mať otvorené oči a nezistíme prvé príznaky nejakého ,izmu‘, ktorý sa k nám vkráda, potom už nebudeme celkom slobodní,” varuje. „A preto pri prvej lži, pri prvom príznaku pokrytectva, náznaku surového násilia proti tým, ktorí svoj názor prejavujú, pokojne treba reagovať. Treba spustiť poplach a povedať pozor! Nedajme si vziať, čo máme, je to naše. Bráňme si svoju slobodu!” radí, ako na to. „Paradoxne sú však medzi nami aj ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že nasadiť si rúško je prejav potláčania ľudských práv. To potom potláčame ľudské práva XY lekárov už od čias doktora Jessenia... Azda to je naše prekliatie. Máme tu slobodu, no akosi neprišla zodpovednosť,” zamýšľa sa Milan Kňažko.

Na študentskom pochode v roku 1989 bola aj expremiérka a profesorka sociológie Iveta Radičová. V relácii Raňajky na TA3 povedala, že to bol vtedy zvláštny a netradičný zážitok. Podľa nej však iba okolo 40 percent Slovákov si myslí, že sme naplnili odkaz revolúcie. Priznala, že v súčasnosti sme otvorili Pandorinu skrinku, všetko je dovolené a zamieňame to so slobodou. „Časť ľudí sa prejavuje vulgárne a agresívne. Nie je to hlavný prúd v spoločnosti, sú len veľmi hluční a chcú pôsobiť ako hlavný prúd,” mieni Radičová.

Anketa Aký máte postoj k revolučným udalostiam z roku 1989? Zažil/a som to priamo 82% Zaujímam sa o to, aj keď som to osobne nezažil/a 15% Vôbec ma to nezaujíma, je to minulosť! 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Takisto v Raňajkách TA3 kritizovala, čo všetko sa objavuje na sociálnych sieťach, kde je podľa nej veľmi veľa balastu a hlúpostí. „Lenže k ľudským právam patrí nielen sloboda slova. Najzákladnejším právom je právo na život a česť. A po tých šliapeme,” upozornila. Príspevky na internete sú podľa nej silnejšie ako slová či argumenty odborníkov a autorít. A podľa jednotlivých názorov sa vytvárajú v spoločnosti akési ostrovy či bubliny, ktoré sa medzi sebou nevedia dohovoriť a porozumieť si – lebo jedna nechce počúvať druhú. Na sociálnych sieťach sa takto šíria dezinformácie a konšpirácie. „Lenže nemáme zákony, ako sa im brániť. Vo Francúzsku, v Taliansku, v Nemecku a ďalších krajinách už prijali zákony, podľa ktorých musí Facebook status, ktorý ohrozuje zdravie alebo je dezinformačný, zmazať. U nás to nefunguje,” upozorňuje Iveta Radičová.

Najhoršie je, ako upozorňuje expremiérka, že silu sociálnych sietí nežiaducim spôsobom využívajú a zneužívajú aj politici. „Niekedy sa nad tým zastavuje rozum a slušní ľudia zrejme dosť trpia,” myslí si. Podľa nej politikom vyhovuje, že sa v spoločnosti vytvárajú skupiny, ktoré sa nepočúvajú, navzájom urážajú a nemajú záujem nájsť medzi sebou porozumenie.

Vyjadrenie bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, politológa Tomáša Koziaka a ďalších odboníkov nájdete na ďalšej strane »»»