Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove odobralo vzorky znečistenej vody z odkaliska v januári na základe žiadosti SIŽP. Odobralo ich z čističky odpadových vôd a z bagrovacej stanice, povedala Friese. Dopĺňa, že v laboratóriu vykonali základný fyzikálno-chemický rozbor vôd a stanovenie ťažkých kovov.

V januári SIŽP vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša s okamžitou platnosťou. Urobila tak potom, čo bolo nahlásené mimoriadne zhoršenie vôd v potoku, ktorý je napájaný vodami z odkaliska. Pôvodca znečistenia, spoločnosť TP2, musel prestať vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Musel tiež zabezpečiť akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečiť ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách.ä

