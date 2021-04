Už za svitania vyráža výjazdový očkovací tím prešovskej nemocnice za imobilnými seniormi do najodľahlejších kútov kraja. Mobilná vakcinačná jednotka musí najprv zbaliť všetko potrebné. Neuveríte, čo všetko berú so sebou okrem vakcín!

Do práce prichádzajú už okolo pol šiestej ráno. V očkovacom centre prešovskej nemonice je teda rušno od skorých ranných hodín. Výjazdový tím sa totiž chystá na cestu za seniormi do vzdialených obcí v Prešove. Časť očkovacieho tímu totiž už niekoľko mesiacov funguje aj ako mobilná vakcinačná jednotka. Zaočkovali mimo nemocnice už 4-tisíc ľudí, s vakcínami najazdili tisíce kilometrov. Cestujú do zariadení sociálnych služieb, za imobilnými seniormi.

Na nič nesmú zabudnúť. Okrem vakcín, ihiel so striekačkami a počítačov berú aj defibrilátor. “Berieme techniku - počítače a tlačiareň, protokoly, resuscitačnú tašku s dôležitým liečivami, ktoré sa používajú pri šoku - hydrokortizol, adrenalín, nechýba inhalátor, infulátor, infúzne roztoky, celý zdravotnícky materiál v prenosnej chladničke, v ktorej sa takisto kontroluje teplota pre vialy,” vyratúvala staničná sestra Vakcinačného centra Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Jana Štefániková.

Staničná sestra Vakcinačného centra Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Jana Štefániková. Zdroj: Ingrid Timková

Kým očkovací tím v zložení lekár, zdravotná sestra a administrátor vyrazí do terénu, má už odkrútenú hodinu pracovného času v nemocnici. Je totiž potrebné všetko zbaliť a naložiť do auta. Až potom môžu nasadnúť a vyraziť za pacientmi. V pondelok na nich čakalo dovedna 130.

Najdôležitejšia však bola príprava vakcín - vybrať ich z chladničky, v ktorej sa musí ich teplota pravidelne monitorovať. “Musí byť v rozmedzí 2 až 8 stupňov,” spresnila farmaceutka Edita Alexander. Kým sa však dostane vakcína k nim, je zmrazená pri mínus 80 stupňov Celzia v mraziacich boxoch farmaceutického podniku Imuna v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov). A tú z chladničky potom musia použiť do 5 dní.

"V chladničke s vakcínami pravidelne kontrolujeme teplotu, musí sa pohybovať medzi 2 až 8 stupňami Celzia," vraví farmaceutka Edita Alexander. Zdroj: Ingrid Timková

Podľa Štefaniskovej pri očkovaní dokážu z jednej vialy - ampulky s liečivom, vytiahnuť 6 dávok. “Tie nám vopred nariedi sestrička z oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny podľa metodiky. Dôležitá je aj technika pri podávaní, ale máme skúsené sestry, takže sme doteraz nezaznamenali žiaden problém,” dodala.

Najprv sa musí všetko pobaliť a naložiť do auta. Zdroj: Ingrid Timková

V pondelok ráno opustili prešovskú nemocnicu už o šiestej, aby načas dorazili do cieľa. Ich prvou zastávkou bola obec Nižná Sitnica v humenskom okrese vzdialená 70 km. Kým prišli prví očkovanci, museli všetko nachystať na hladký priebeh akcie. V tamojšom zariadení s názvom Pokojný život za pol hodinu zaočkovali 22 klientov. “Dnes očkujeme týchto ľudí prvou dávkou, ale takmer všetci klienti domovov sociálnych služieb v kraji sú zaočkovaní aj druhou dávkou. Okrem štyroch, ktoré navštívime dnes,” uviedla staničná sestra.

Zaočkovať sa tam prišiel aj Dušan (73), ktorý už covid prekonal, no našťastie nemal žiadne príznaky. “Sme radi, že prišli za nami,” skonštatoval a pridal sa k nemu aj Ján Karabín (58). Mária Petríčková (72), Mária Šuľaková (65), Veronika Olexiková (70) netrpezlivo čakali, kedy prídu na rad. “Dostaneme prvú dávku vakcíny. Koronu sme, našťastie, ešte nemali. Nechodíme nikam, sedíme doma už rok,” zasmiali sa.

Anna (66) a Juraj (70) Pasternákovci neskrývali radosť, že nemuseli cestovať a zdravotníci ich prišli zaočkovať do ich bydliska: “Joj, takí sme šťastní! Do poslednej chvlle sme nedúfali.” Tešia sa, že konečne sa budú môcť stretávať s rodinami ich troch potomkov. “Očkovanie je vzhľadom na vývoj situácie nutnosť a preto sme radi, že prišli za našimi seniormi a tí nemusia cestovať desiatky kilometrov,” uviedol starosta obce Nižná Sitnica Stanislav Rakar.

Z Nižnej Sitnice mieril očkovací tím do 53 km vzdialenej Stakčínskej Roztoky, odtiaľ do 35 km vzdialeného Uličského Krivého a nakoniec ešte najazdili ďalších 36 km do Sniny. A poobede späť 95 km do Prešova.

Napriek únave stále mysleli na svojich kolegov na covidových oddeleniach, ktorí bojujú o životy pacientov: “Chcela by som ich pozdraviť a popriať im veľa trpezlivosti, veľa sily. Viem, čo to obnáša. Prajem si, aby sme v najbližšej dob našli harmóniu v živote a hlavne, aby všetci ľudia, čo sú v zahraničí, matky, otcovia, deti, aby sa bez nariadení mohli vrátiť k svojim rodinám a aby klienti domovov sociálnych služieb pocítili objatie a bozky od svojich príbuzných.”

