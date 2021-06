Zo spolupráce obce a hasičov sa vykľula právnická hra! Život dobrovoľného hasiča Miroslava Horváta sa otočil o 180 stupňov v auguste pred dvomi rokmi. Pri výjazde havaroval a na hasičskom aute spôsobil škodu v hodnote okolo 2 500 eur. Obec od neho teraz vymáha, aby peniaze uhradil. Na jednej starne je starosta, ktorý tvrdí, že len konajú v súlade so zákonom a na druhej hasiči, ktorí sa proti rozhodnutiu búria. Ak by Horvát škodu zaplatil, mohol by podľa nich vzniknúť nebezpečný precedens.

Keď Miroslav Horvát sadal za volant cestou z hasičskej súťaže vo Východnej, ešte netušil, čo ho najbližšie dva roky čaká. O pár minút neskôr totiž zavinil nehodu, pri ktorej poškodil hasičské auto. Napriek tomu, že bol na výjazde v rámci dobrovoľnej hasičskej činnosti, ktorú vykonával v prospech obce, Oravská Poruba od neho žiada úhradu škody vo výške 2 551,60 eur.

Prípad sa už riešil aj na viacerých obecných zastupiteľstvách, zaoberala sa ním poisťovňa a dokonca aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Dobrovoľný hasič totiž mohol požiadať o odpustenie dlhu zo závažných, najmä sociálnych dôvodov. Na jednom zo zastupiteľstiev mu to väčšina poslancov dokonca aj schválila. Avšak starosta Vladimír Kubišta ich rozhodnutie vetoval.

Horvát podľa neho neuviedol žiadne závažné dôvody, ale vymenoval čo všetko pre obec ako dobrovoľný hasič robí. Žiadosť je preto podľa neho neodôvodnená a jej schválením by porušil zákon. „Starosta má uloženú povinnosť pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať. Ešte pred tým sme navrhovali, že to budeme riešiť verejnou zbierkou. Hasiči to ale odmietli,“ povedal starosta.

Miroslava Horváta sa však zastal predseda územnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru na Orave, Vladimír Mrekaj. Obáva sa, že ak bude hasič musieť škodu zaplatiť, vznikne nebezpečný precedens. „Dlhodobo upozorňujeme na to, že vo veci postavenia dobrovoľných hasičov, existuje právne vákuum,“ tvrdí.

Poukazuje na to, že poisťovňa hasičom nepreplatí škody, ktoré zapríčinia pri výkone práce, pretože majú status dobrovoľníka a nie zamestnanca. Navyše, kým obecní zamestnanci prípadnú škodu zaplatia len do výšky svojich štyroch platov, dobrovoľní hasiči uhrádzajú v celej výške. „Činnosť vykonávajú dobrovoľne, na úkor voľného času, peňazí a zdravia. Nie je preto správne, že za prípadné škody zodpovedajú celým svojim majetkom,“ mieni.

Spor sa po neúspešnom vyjednávaní nakoniec bude riešiť súdnou cestou. Podľa Mrekaja to má aj svetlú stránku. „Nech súd povie, či za spôsobené škody zodpovedáme a ak áno, tak by sa to malo na systémovej úrovni zmeniť,“ dodáva.