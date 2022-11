Jedným z nich je futbalista Stanislav Lobotka a ďalším ich priateľ, známy Trnavčan z oblasti finančníctva a futbalu, Marián Lipovský. K fotografii zároveň napísala: "R.I.P. Majko. Budeš nám tu veľmi chýbať...". Portál www.trnavskyhlas.sk smutnú informáciu o úmrtí známeho rodáka potvrdil. "Trnavou sa vo štvrtok (17.11.) predpoludním začala šíriť smutná správa. Vo veku 41 rokov zomrel Marián Lipovský. Známy bol z finančníctva aj z futbalových trávnikov. Chytal v oblastnej súťaži za Dolné Orešany," píše sa na webe. Zdravie mu mala podkopať zákerná choroba, ktorá nabrala rýchly spád.

Marián ešte koncom septembra zverejnil na svojom instagramovom profile poslednú fotografiu, na ktorej sa usmieva. Status, ktorý k nej však pridal, sa dotkol mnohých.

„Na tejto fotke som ešte vôbec netušil, že mám v tele nádor. Niekedy vás život zastaví, aj keď vy máte iné plány. Veľa ľudí o svojich problémoch a situáciách nehovorí. Hanbia sa a majú strach, čo si o nich iní pomyslia. Aj ja som medzi takých ľudí patril, ale ľudia by mali vedieť, čím si človek prechádza, môžu sa poučiť z chýb ostatných a nemusia prežiť situáciu ako je tá moja. Viem, že mi budete priať veľa síl a skoré uzdravenie, ale skôr by som chcel, aby ste sa každý deň zamýšľali nad tým, čo v živote zmeniť, aby ste sa do tejto situácie nikdy nedostali,“ napísal vtedy Marián Lipovský.

Termín poslednej rozlúčky s Mariánom Lipovským zatiaľ nie je známy.