Zdržanie je viac ako 40 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.

#NEHODA AKTUALIZÁCIA: V Bratislave na D2 pred križovatkou Lamač v smere z Tunela Sitina havarovalo v strednom pruhu osobné auto, pre kolóny už priebežne uzatvárajú Tunel Sitina, zdržanie viac ako 40 minút. — Zelená vlna (@zelenavlna) May 26, 2021

Zdržanie je už od Mosta Lafranconi, Stellacentrum odporúča vodičom obísť nehodu cez Patrónku. V stredu ráno sa tvoria v Bratislave aj ďalšie kolóny.

Do 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici Svornosti v smere do centra a na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave. Štvrťhodinové zdržanie je podľa Zelenej vlny RTVS na starej Seneckej ceste v smere do hlavného mesta SR, tiež na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy.