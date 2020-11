Najväčší pestovateľ sadbových zemiakov na Slovensku, Poľnohospodárske družstvo v podhorskej obci Smrečany neďaleko Liptovského Mikuláša, má za sebou nadpriemernú zemiakarskú sezónu. „Z celkovej výmery 58 hektárov sme vyzbierali 35 ton na hektár. S množstvom i kvalitou sme tento rok spokojní,“ povedala vedúca rastlinnej výroby Anna Žembová.

Liptov bol ešte donedávna významným zdrojom zemiakov, pestovali sa tu na viac než 2500 hektároch. V súčasnosti už len na 150 hektároch. „Pestovanie zemiakov je už neekonomické, podniky prechádzajú radšej na pestovanie výhodnejších plodín. Aj v Liptove dnes pestujú družstvá väčšinou repku olejnú, asi na 200 hektároch,“tvrdí predseda družstva Ján Janíček. Dotácie na pestovanie zemiakov sú u nás minimálne.

Predzásobiť sa neoplatí

Zemiaky nie sú žiadny „Bomba kšeft“. Pestovateľské podmienky sťažuje aj to, že u nás už tri roky nie sú registrované prípravky na reguláciu pôdnych škodcov aj to, že požiadavky maloobchodu sa stále zvyšujú. „My predávame celoročne do všetkých reťazcov na Slovensku na 95 % vytriedené prané zemiaky,“povedal nám Juraj Mačaj, pestovateľ zemiakov z okolia Senca.

Predzásobovať sa podľa neho nemusíme, lebo oni majú kvalitné sklady a dokážu obchodom dodať vždy čerstvé zazmluvnené množstvo. V pivnici by zemiaky v takej kvalite nevydržali. Navyše, keď družstvo pestovateľov Zeleninarska z Kráľovej prií Senci minie vlastné zásoby, dokáže bez problémov dokúpiť kvalitné holandské či francúzske zemiaky, takže na pultoch ich bude stále dosť a ceny sú tento rok všeobecne veľmi nízke.

„Naše náklady na kilo zemiakov sú okolo 18 centov,“ prezradil Mačaj, ktorý síce už dnes vie, že tento rok bude v strate, ale zemiaky pestovať neprestane, ani nezníži ich výmeru. „Z dlhodobého hľadiska nám to vychádza a zvyšujeme produkciu, lebo slovenskí spotrebitelia hľadajú slovenskú produkciu, ale raz za čas sa stane, že človek má stratu,“vysvetlil. V Kráľovej pri Senci pestovali zemiaky už Pálffyovci. Gróf Ján Pálffy, posledný majiteľ Kráľovského panstva ako to dokladajú archívne pramene z roku 1865, pestoval v Kráľovej pri Senci zeleninu, ktorú dvakrát do týždňa povozníci dopravovali na stoly šľachtických rezidencií v Bratislave. Dnes ju rozvážajú do reťazcov na celé Slovensko.

Všeobecne sa však na Slovensku pestuje zemiakov stále menej. Zberové plochy u nás zaberajú len približne 7 800 hektárov, hoci pred rokom 1989 to bolo 55- tisíc hektárov.

„Naša spoločnosť už 15-ty rok zemiaky nepestuje. Jednoducho sa nám to neoplatí,“povedal nám Ján Paciga, konateľ poľnohospodárskeho podniku Agria v Liptovskom Ondreji na rovinu s tým, že menší farmári si nedovolia hospodáriť so stratami, ktoré vznikajú pri pestovaní tejto plodiny. Trh je navyše zaplavený lacnejšími produktmi zo zahraničia. „Veľký pretlak zemiakov je aj v Poľsku a Českej republike, všetko sa to snažia predať u nás,“ doplnila Žembová.

Ako je to s cenou zemiakov a čo ju ovplyvnilo? Čítajte na ďalšej strane!