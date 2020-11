Keď v máji začali v Bratislave variť obedy pre seniorov za 2,55 eura, mnohí to považovali kvôli nízkej cene za podvod a jeden poslanec ich dokonca preveroval cez políciu. Dnes má firma Obedy pre seniorov, s.r.o., už 500 spokojných stravníkov a stále pribúdajú.

Keď sme sa prišli do firmy pozrieť, majitelia práve kontrolovali menu dňa, ktoré im šofér doviezol ešte predtým, ako začne balíčky rozvážať klientom. V ponuke bola vajíčková polievka a špagety, alebo Bolonské alebo bez mäsa, s kečupom a syrom. Dezert bola napolitánka. „Vždy jedlo chutnáme, aby sme vedeli, čo klienti dostávajú a aby sme vedeli reagovať, keď niekto zavolá a chce niečo odkonzultovať,“hovorí majiteľ firmy Erik Průcha.

Kompletný obed za 3,50 € až do bytu

„Takéto lacné jedlá nie sú síce veľmi ziskové, ale ubezpečujem vás, že sú kvalitné,“ hovorí Erik Průcha s tým, že cena menu sa oproti letu zvýšila na 3.50 €, lebo sa stali platcami DPH, tak to musia k jedlu pripočítať.

Na výber sú každý deň 2 hlavné jedlá, mäsité a bezmäsité a k tomu polievka a dezert. Jedálny lístok je k dispozícii na celý mesiac dopredu a starkí si vopred nahlasujú, čo chcú.

Rozvoz sa robí denne medzi 9. a 12. hodinou po celej Bratislave. Šofér zavolá pár minút pred príchodom klientovi, aby si jedlo prišiel prebrať k vchodu, ak je klient imobilný alebo ťažko zdravotne postihnutý, šofér mu jedlo prinesie až do bytu.

Starkí už svojich šoférov poznajú

Vybrali sme sa na roznášku so šoférom Martinom, ktorý denne obslúži okolo 50 stravníkov. Prvému deduškovi musel zaniesť jedlo až k dverám, lebo cestu výťahom by nezvládol.

Ďalší, 87-ročný Rudolf, si rád po obed prišiel pred bránu. Bol dobre naladený a ocenil, že existuje takáto možnosť, že mu teplé jedlo donesú až domov a to za cenu, ktorá sa dá zvládnuť. Keď sme sa pýtali, či mu chutí, tak aj zažartoval: „Väčšinou sa im to podarí, keď nie, vynadám druhý deň šoférovi Martinovi,“smial sa čiperný deduško, ktorému dobre padne aj to, že má každý deň takúto návštevu.

Keď firma s touto myšlienkou prišla, varili obedy kuchári v jednom grile na Kuchajde. Vtedy, v čase prvého zatvorenia reštaurácií, to pomohlo obom stranám – kuchári nestratili prácu a starkí dostali teplé jedlo bez toho, aby vyšli von. O zárobku sa vtedy hovoriť nedalo. Vtedy nám Erik Průcha povedal, že zisk príde, až keď budú mať viac ako 500 stravníkov. Dnes ich majú.

To si vyžiadalo aj zmenu kuchyne. „Hľadali sme partnera, ktorý je schopný zvládnuť na dennej báze stovky jedál. Obedy pre nás dnes pripravuje prevádzka La Cantina na Černyševského ulici, “ vysvetlil Průcha s tým, že namiesto 4 pôvodných áut používajú dnes, podľa objednávok, od 8 do 12 vozidiel, cez víkend rozvážajú totiž mnej jedál. Niektorí starkí idú na víkend k deťom alebo si varia sami.

Takýto obed si môže objednať každý Rozvoz ponúkajú po celej Bratislave okrem Jaroviec, Rusoviec a Devína, a to pre seniorov, zdravotne postihnutých a teraz už aj pre seniorské domy. „Naše menu si môže objednať ktokoľvek, ale primárne je určené seniorom,“ vysvetľuje šéf s tým, že štát im na seniorskú stravu neprispieva, ale starkí sa môžu vo svojej mestskej časti, kde bývajú, uchádzať o individuálny príspevok.

Keď sme sa pýtali, či sa dá na obedoch za 3,50 € zarobiť a teda uživiť firmu, majitelia, ktorí mali niekoľko rokov prosperujúci bar v Dubline a na Slovensko sa vrátili kvôli rodičom, sa len zasmiali: „Sme na začiatku, teraz musíme investovať, ale veríme, že dokážeme osloviť taký počet stravníkov, ktorý bude dávať ekonomický zmysel.“

„Štyri roky sme s manželkou podnikali v gastronómii v Dubline, v našom PIFKO Bare sme ponúkali klasické slovenské a české jedlá a naše knedle sme rozvážali Slovákom po celom Dubline, taký bol o ne záujem. Jednoducho robíme vždy to, čo je treba, domov sme sa vrátili kvôli mame, tak sme hľadali, čo budeme robiť... a zdá sa, že sme našli“hovorí so zápalom Erik s tým, že na začiatku je každé podnikanie stratové, to je normálne.

So stravovaním pre seniorov ale nezačínali s vidinou zisku. Spolu s kamarátkou Janette z grilu vtedy len videli, že dôchodcovia potrebujú nejako pomôcť so stravovaním, tak sa do toho pustili.

