Zdá sa, že niet na Slovensku dňa, keď by nejaká obec nezverejnila varovanie, že sa v jej blízkosti potuluje medveď. Naozaj je ich na Slovensku toľko? Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého vraví, že nie vždy je medveď medveďom. Ľudia si už maca dokonca pomýlili aj so psom.

Internetové stránky obcí vydávajú varovania pred medveďmi naprieč celým Slovenskom. Ľudia majú strach aj vyjsť z domu z obavy, že na ulici natrafia na maca. Je však tento strach skutočne oprávnený? "Rozumiem snahe starostov, ktorí chcú zabezpečiť bezpečnosť pre svojich obyvateľov a návštevníkov obce," hovorí J. Slašťan, ale zároveň dodáva, že si uvedomuje aj negatívny faktor takýchto oznamov, pretože častokrát ide o ojedinelý výskyt či stret s medveďom. Ten sa deje najmä v období medvedej ruje, teda v týchto dňoch.

Podľa Slašťana zásahové tímy riešia prioritne problémové medvede. To sú tie, ktoré stratili plachosť, chodia do vnútra obcí, spôsobujú škody a opakovanie sa odvážia prísť až k domom ľudí. Zásahový tím však nemá kapacity na to, aby sa zaoberal každým jedným takýmto hláseným stretom, ktorý sa udeje mimo obce a v prirodzenom prostredí medveďa.

Podľa Slašťana sa však ľudia častokrát naľakajú aj medveďa, ktorý vôbec medveďom nie je. "Asi najkurióznejšia bola situácia, ktorú sme riešili v obci neďaleko Bratislavy. Samospráva nám nahlásila výskyt medveďa, pričom v širšom okolí nebol žiadny porast, ktorý by bol vhodný pre jeho život a poskytoval mu vhodné úkrytové možnosti," hovorí Slašťan. Samospráva obce nahlásila medveďa aj hasičom a polícii, aby do príchodu Zásahového tímu zaisťovali bezpečnosť jej občanom.

Čo našiel zásahový tím v obci pri Bratislave? Čítajte ďalej