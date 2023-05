Obec Horovce vytiahla do boja proti nespratníkom, ktorí púšťajú dažďovú vodu do kanalizácie. Požičali si prístroj, ktorým kanalizáciu vydymili. Zistili, ktoré domácnosti nedodržiavajú zákon. Cieľom obce nie je ľudí pokutovať, ale ušetriť peniaze. Voda v kanalizácii ich stojí tisícky ročne navyše.

Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách hovorí jasne. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané. Verejná kanalizácia v obci je dimenzovaná a slúži výhradne na odvádzanie takzvanej splaškovej vody. Zisťovanie čiernych producentov je možné zistiť napríklad dymovou skúškou farebným plynom, pričom dym vystúpa následne z dažďových rín umiestnených na nehnuteľnosti.

Takúto dymovú skúšku zrealizovala aj obec Horovce. Cieľom bolo okrem iného aj zistiť, kto v obci odvádza dažďovú vodu do kanalizácie. "Cieľom je znížiť množstvo balančných a dažďových vôd v kanalizácii, ktoré nám prečisťuje susedná obec Dulov a odhalenie nielen napojených striech, ale aj porúch samotnej kanalizácii. Zákon hovorí, že dažďová voda nesmie byť odvádzaná do kanalizácie, má sa odvádzať trativodom, samostatnou dažďovou kanalizáciou, alebo do zberných nádob," povedala starostka obce Erika Staňová.

Podľa starostky, ak ľudia odvádzajú dažďovú vodu do kanalizácie, spôsobuje to problémy. "Zaplavenie čističky odpadových vôd, narušenie technológie na samotnej čističke, pretože voda má iné špecifiká ako samotné splašky," hovorí E. Staňová. Hasiči vyšli teda za dažďa do obce a pomocou prístroja a zdravotne nezávadnej hustej pary zisťovali kam odteká dažďová voda. "Cieľom bolo ale aj odhaliť miesta, kde môže stekať balančná voda, či už z polí, alebo rôznych poškodení kanalizačného potrubia," povedala starostka.

"Zistili sme aj poškodenia kanalizácie, aj nejaké nehnuteľnosti, ktoré sú napojené na kanalizáciu. Ja to však nevnímam ako nejaké veľké podvody zo strany občanov, ale skôr tak, že mnohí občania ani nevedeli o tom, že sú napojení. Budeme žiadať o odstránenie tohto napojenia bez nejakého pokutovania, či poťahovania," povedala starostka s tým, že cieľom obce určite nie je občanom robiť zle.

Ak totiž obce zníži množstvo dažďovej vody v kanalizácii, ušetrí financie. "Našim cieľom je znížiť balančné a dažďové vody, aby sme znížili samotné poplatky. Čo kubík, to 1,35 eura. Vedieme šťatistiky počas každého jedného dňa, počas 24 hodín sa odpisuje kanalizácia a teda vidíme, aký je tam rapídny nárast v prípade dažďov, tam sa jedná častokrát aj o dvesto percent viac vody, ktorá nám pretečie kanalizáciou ako počas sucha. Pokiaľ odstránime všetky nedostatky, čiže nielen strechy, dá sa hovoriť o ušetrení tisícok eur ročne," povedala starostka obce s tým, že monitoring ešte nie je ukončený a bude sa opakovať v domácnostiach, kde sa ukázalo napojenie na splaškovú kanalizáciu.

Obec Horovce odvádza splaškovú vodu do čističky odpadových vôd, ktorá sa nachádza v susednej obci Dulov. Starosta Dulova Jozef Šamaj tento krok zo strany obce Horovce víta. "Ja to vnímam určite pozitívne. Ak nám steká do kanalizácie dažďová voda, robí to problémy, pretože hydraulicky sa niekoľkonásobne preťaží kapacita čističky, vtedy dochádza k vyplaveniu baktérii a čistička potom neplní funkcie týkajúce sa čistenia," potvrdil J. Šamaj.

Ten vraví, že takýto monitoring v obci Dulov už majú za sebou. "Máme zmonitorované všetky vetvy, takže viem kto je ako napojený. Dulov je na tom však omnoho lepšie ako Horovce. U nás sme zistili len nejakých dvoch, troch takýchto porušovateľov," uzavrel starosta.

Prečítajte si tiež: