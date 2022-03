Pozostatky socializmu postupne zo Slovenska miznú, no stále sa občas nájde niečo, čo nám tento nepríjemný režim pripomína. Tentokrát do pozornosti vstúpil kontroverzný názov ulice v obci neďaleko Senca. Počuli ste už o Leninovej?

Pamätáte si na kauzu ulice Dr. Jozefa Tisu v obci Vavrín? Jakub Lipták z iniciatívy Ľudská mierka upozorňuje na Leninovu ulicu vo Veľkých Úľanoch.

V januári absolvoval výsluch na NAKA v Nitre. V pondelok (21.3.) mu bolo doručené uznesenie, v ktorom vyšetrovateľ celú vec odmieta. Podľa uznesenia nie je dôvod na začatie trestného stíhania.

Nie je vraj jasné, po akom Leninovi je ulica pomenovaná. "Je to hanba, je to obyčajné a smiešne obchádzanie zákona a nemožno to nechať tak," tvrdí Lipták. Vladimír Iľjič Lenin je predstaviteľ ideológie, ktorá je v našej legislatíve zadokumentovaná ako zločinná.

"Ďalej tu je potrebné uviesť, že v danom prípade došlo v presne nezistenom čase k premenovaniu danej Ulice V. I. Lenina na Leninovu ulicu, bez bližšej špecifikácie, konkretizujúc uvedenú zmenu. Uvedenou zmenou prišlo k zovšeobecneniu názvu danej ulice a mám za to aj k strate bližšej konkretizácie danej ulice," píše sa v uznesení, ktoré Lipták obdržal.

