Kupujúci nechápu a obchodné reťazce sa búria proti tomu, že od soboty môžu predávať len potraviny a základnú drogériu. Vo svojich prevádzkach pritom normálne ponúkajú aj množstvo iného sortimentu, ktorý ľudia potrebujú, napríklad baterky či žiarovky. Boli sme sa v nedeľu pozrieť, ako to vyzeralo v obchodoch.

Od soboty platí na Slovesnku zákaz vychádzania a odrazilo sa to aj na uliciach, ktoré boli prázdne. Ľudia síce nakupovali, ale v supermarketoch sa dlhé rady netvorili. Skôr vznikali nedorozumenia a spory, čo si v obchodnom reťazci vlastne môžeme kúpiť a čo nie.

Čo kúpite a čo nesmiete

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je povolený len predaj produktov v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb. Lenže v rôznych reťazcoch to poňali rôzne.

Niekde tovar, ktorý podľa vyhlášky nemôžu predávať, stiahli a nahradili potravinami, inde celé regále zabalili či ohradili páskou. Niekde bol však prístupný v podstate všetok tovar.

Vybrali sme sa do dvoch supermarketov kúpiť tovar, o ktorom ľudia na sociálnych sieťach píšu, že sa momentálne nedá zohnať. V obchodných reťazcochho ho síce majú, no je prelepený páskou alebo fóliou. Najviac žiadané sú baterky, žiarovky, vrecká do smetného koša a vianočný papier.

Baterky sme kúpili!

V Terne sme okrem potravín bez problémov nakúpili aj baterky, papierové vreckovky, potravinársku fóliu a vrecká do smetného koša, hoci už nemali všetky veľkosti, lebo ich ľudia počas víkendu vykúpili. Opáskovaný nemali ani ďalší drogistický tovar ani vianočné sviečky.

V Tescu boli niektoré oddelenia opáskované celé. Takže textil, hračky a niektoré veci z papiernictva boli nedostupné, ale bežný drogistický tovar sa kúpiť dal. Aj vianočný papier na zabalenie darčekov. Ozdoby na stromček však nie.

Zaujímavé bolo, že niektoré papierové darčekové taštičky boli za páskou, iné dostupné, hoci medzi nimi navonok nebol žiadny rozdiel. A dostupné boli aj knihy a kozmetické balíčky, takže v tomto supermaktete nakúpite ešte aj nejaké darčeky. Vianočný stromček, ktorý si kúpiť môžete, však nebudete mať čím ozdobiť.

Žiadny nával

Náš nákup, v ktorom boli vrecká do smetí, baterky aj žiarovka sme zaplatili pri samoobslužnej pokladnici a všetko bez problémov prešlo. Obchod bol napriek predvianočnému času poloprázdny, zrejme sa mnohí ani nevybrali na nákup, keď si mysleli, že mnohé veci aj tak nedostanú.

„My predávame potraviny a po zákaze otvorenia špecializovaných obchodov sme neplánovali zaradiť do nášho sortimentu ani chladničky ani mobily ani inú elektroniku,“ povedala nám hovorkyňa Billy Kvetoslava Kirchnerová. „Nerozumieme tomu, aký je cieľ tohto opatrenia. V našich obchodoch predávame len základný nepotravinársky sortiment, žiadne špecializované elektrospotrebiče či nábytok. A keď už je zákazník v predajni a potrebuje si dokúpiť varechu či sitko, nerozumieme komu to prekáža. Toto opatrenie bude mať negatívny dopad predovšetkým na zákazníkov a hlavne seniorov, ktorí si nevedia zakúpiť tovar cez internet. A na nás bola prenesená ťarcha zodpovedať sa nespokojným zákazníkom, ktorí si takýto tovar budú chcieť kúpiť,“ dodala s tým, že ich obchody predávajú napríklad papier na pečenie, alobal, baterky, zapaľovače, zápalky, hygienický tovar a drogériu či krmivo a iné potreby pre zvieratá.

„V spoločnosti Kaufland sa riadime platnými predpismi a nariadeniami. Zákaznici si u nás od soboty 19.12. nekúpia napríklad kvety alebo pyrotechniku,“ informovala hovorkyňa reťazca Kaufland Lucia Vargová. Regále s iným tovarom mali zahradené páskou.

Tento tovar sa v supermarketoch nepredáva, aby neboli zvýhodnené na úkor špecializovaných obchodov, ktoré museli ostať zatvorené. Ľuďom sa to však zdá nezmyselné.