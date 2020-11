Nápad s kalendárom vznikol pred tromi rokmi, keď autorovi napadlo spojiť erotické fotky s folklórom a prírodou. „Je to môj originálny nápad, ktorým chcem pripomenúť krásy Slovenska a to, že jemný nádych erotiky nie je nič vulgárne a určite to folklór nijako nekazí, práve naopak, ukazuje aj tú pikantnú stránku, o ktorej tak všetci radi pospevujú,“prezradil Peter Lašut. „Erotika tu vždy bola, bude a určite veľa z nás pozná tradičné ľudové piesne, kde môžeme nájsť množstvo dvojzmyslov či pikantných narážok,“dodáva autor.

Fotky boli nafotené v nádhernom prostredí Slovenska v rôznych oblastiach. "Chceme nimi poukázať na to, že každá žena s rôznymi krivkami je jedinečná a krásna. Preto sme spojili ženskú krásu s prírodou. Stretli sme sa aj s veľkou pochvalou od najstarších generácii, keď nám vo Vlkolínci vychválili dievčatá starší okoloidúci ľudia,“povedal fotograf a autor kalendára.

