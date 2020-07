Plánovaný developerský projekt Nový Istropolis na bratislavskom Trnavskom mýte by mal zohľadniť aj budúcu železničnú stanicu Filiálka. Vyzýva k tomu Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Jeho predseda Juraj Droba tvrdí, že prestavba súčasného Domu odborov - Istropolis a priľahlého verejného priestoru by sa mala realizovať v kontexte možnej budúcej výstavby stanice Filiálka, a to vo variantných riešeniach.

"Zlepšenie nevyhovujúceho stavu dopravnej situácie v regióne je veľkou výzvou pre súčasné vedenie BSK. Dlhodobou ambíciou je budovanie integrovaných prestupných zastávok, siete záchytných parkovísk a predovšetkým realizácie Bratislavského železničného uzla. Do toho patrí aj znovuoživenie doteraz nevyužívanej železničnej stanice Filiálka, ktorá sa nachádza na Trnavskom mýte v tesnej blízkosti Istropolisu," vyhlásil Droba.

Nový Istropolis, námestie Zdroj: Immocap

Ako tvrdí, stanica Filiálka by mala byť s projektom Nový Istropolis prepojená. Obyvatelia by tak podľa predsedu BSK mohli z vlaku vystúpiť priamo na jednom z najrušnejších komunikačných uzlov v Bratislave, na Trnavskom mýte. Išlo by o prepojenie regionálnej vlakovej dopravy a MHD. BSK výhľadovo počíta aj s koľajovým spojením Trnavského mýta a bratislavskej autobusovej stanice na Mlynských nivách ako dvoch významných dopravných uzlov.

Kraj uviedol, že jeho postoj podporuje aj štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava. Táto priniesla päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a jej okolí. Odporúčaná alternatíva počíta aj s novou bratislavskou stanicou Filiálka. "Potreba jej realizácie bude narastať predovšetkým v kontexte nárastu hustoty obyvateľstva v oblasti Nového Mesta a očakávaných zmien v mobilite obyvateľov," upozornil BSK. Na Filiálku upozorňuje aj starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. "V minulosti som podpisoval územné rozhodnutie, ktoré umiestňovalo stanicu Filiálky do priestoru pod súčasné parkovisko, ktoré sa nachádza pred Istropolisom. Investor musí vytvoriť priestor, aby, keď štát jedného dňa začne so stavbou, bolo možné umiestniť stanicu práve na toto miesto," uviedol.

Na mieste súčasného Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte by mohol v budúcnosti vyrásť projekt Nový Istropolis. Do lokality má priniesť moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum s kapacitou 3000 miest na sedenie. Popritom tam majú byť postavené kancelárie, administratívne budovy, rezidencia či hotel. Zámer predstavil developer Immocap Group, ktorý sa bude usilovať, aby tam vzniklo národné kultúrne a kongresové centrum. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje. Výstavbu projektu by chcel spustiť na prelome rokov 2022/2023 a dokončiť ju v roku 2025.