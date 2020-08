Šéf rezortu dopravy ešte v júni vyzval používateľov, aby vyberali meno pre nový most hlavného mesta. Spomedzi všetkých návrhov postúpilo do štvrťfinále osem názvov, no do samotného finále sa dostali iba dva.

Vyberať bolo možné z dvoch možností, jedna bola Lužný most a druhá Jarovský most. Víťazný názov však napokon získal 69 percent hlasov a je ním Lužný most.

Po novom moste by mali motoristi jazdiť až v roku 2021. Ten je súčasťou nultého obchvatu diaľnice D4 a prepája dve veľké časti Dunajského súmostia - hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever.

