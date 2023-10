Bude to najmodernejšia časť mesta? Košice chcú stavať nielen stovky nových bytov, ale rovno novú mestskú časť!

WatsoNova je plánovaná nová mestská štvrť v Košiciach. Ide o výmeru viac ako 30-tisíc metrov štvorcových, kde aktuálne chátra areál bývalých Východoslovenských tlačiarní. „Som rád, že sa nám aj s pomocou podarilo presadiť takú vzájomne dohodu, ktorú zvýšením kvality života ocenia súčasní, ale aj budúci obyvatelia tejto časti Košíc," nadšene komentoval pred dvoma rokmi vízie košický primátor Jaroslav Polaček.

Vo vyhlásenej súťaži vyhral český ateliér Kuba & Pilař architekti, ktorý bude spolupracovať s košickými architektmi štúdia KOPA-DESIGN. „V návrhu sa snúbi osobitá architektúra s využitím moderných technológií, zasadená do zelene, ktorá zadefinuje nový štandard bývania v bytoch s logickými dispozíciami plnými svetla vďaka obrovským preskleniam a unikátnymi výhľadmi na Kalváriu ponad kvalitný verejný priestor plný zelene,“ sľubujú realizátori.

Štvrť má priniesť čulý ruch cez deň, pokojnú mestskú oázu v noci

Areál Východoslovenských tlačiarní bude čoskoro minulosťou. Zdroj: fb/MČ Košice-Staré Mesto

V novembri 2021 podpísalo mesto s developerom memorandum o spolupráci. Developer zaplatí v eurách mestu približne 2-miliónový poplatok za rozvoj. Polovica pôjde do rozpočtu magistrátu s investíciou do infraštruktúry, ďalšia polovica do kasy mestskej časti Košice-Sever. Zábezpeka mestu je vo výške 2,5 milióna eur.

Koľko do projektu "vrazí" developer? Čítajte ďalej ->