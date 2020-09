„Keďže 90 percent návštevnosti a príjmu tvoria víkendové nočné akcie, znamená to, že podnik pravdepodobne budeme nútení na určitú dobu uzatvoriť,“ prezradil majiteľ baru Martin Petrus (34). „Akcie typu diskotéka do 23.00 sú pre nás bezvýznamné. Ľudia sa sem chodia zabávať až okolo polnoci. Disko do 23. hodiny nemá význam, navyše ani nevidíme zmysel tohto opatrenia, veď ak príde 200 ľudí napríklad do jedenástej, myslím si, že je to to isté ako po jedenástej. Chápeme však, že situácia je aktuálne zlá a nechceme aby sa napríklad náš podnik stal ohniskom nákazy. Takže nariadenie rešpektujeme,“ hovorí Martin Petrus.

Martin Petrus sa chce stretnúť s Richardom Sulíkom. Zdroj: Vlado Benko jr.

„Čo sa týka otvorenia do 23. hodiny, máme pár akcií mimo našu produkciu, ktoré sú do približne 22. hodiny a sa pravdepodobne uskutočnia. Potom uvidíme,“ vraví majiteľ baru.

Súčasne však zdôrazňuje, že ak je nariadenie smerované len na nočné podniky a iba v bratislavskom kraji, pričom typicky nočných podnikov je tu možno desať, bude čoskoro kontaktovať ministra hospodárstva Richarda Sulíka na spoločnú diskusiu pre možné kompenzácie.

Tretina roka mimo prevádzky

„Hygiena nás momentálne obmedzila ako jediný sektor a žiaľ ako firma máme fixné náklady ktoré nejde len tak stopnúť. Taktiež máme zamestnancov, ktorí majú rodiny, úvery a iné náklady. Ak prirátame k septembru aj tri jarné mesiace, mali sme zatvorené tretinu roka. Tieto tržby a zisky nám už nikto nevráti,“prízvukuje mladý podnikateľ s tým, že verí, že sa mu s ministrom podarí stretnúť a nájsť vhodné riešenie, ako majú napríklad v susednom Rakúsku. Tam tiež obmedzili nočné podniky, ale na základe predložených minuloročných výkazov fixných nákladov im obmedzenia kompenzujú. „Ak by to bolo aj u nás, nebránime sa mať zatvorené aj do konca roka,“ doplnil Martin Petrus.

Tri mesiace na jar a teraz mesiac, spolu so septembrom bude mať vychytený bratislavský bar zatvorené tretinu roka. Zdroj: archív

Tu hygienici stopli nočný život

V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok sa od nedele 6. septembra až do stredy 30. septembra zakazuje organizácia hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Povolená nie je ani organizácia akcií od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb. Zakázané budú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. Za nedodržanie opatrení hrozí pokuta až do 20-tisíc eur!



Vyplýva to z opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktoré vydal v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou.

Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v dobe začiatku akcie negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. „Hromadné podujatia určené pre seniorov sa neodporúčajú organizovať v akomkoľvek počte,“ píše sa v opatrení.

