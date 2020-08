Od 2. septembra, keď deti nastúpia do škôl, bude platiť povinnosť mať rúško na druhom stupni základnej školy. Čo si o tom myslia rodičia? Vyjadrili sa jasne!

Zdenka (42) z Bratislavy chápe v rámci ochrany zdravia rúška aj v škole, len je zvedavá, ako to bude celé nastavené. "Ráno dať dieťaťu rúško a dať mu ho dole, až keď opustí bránu školy? Určite sa prikláňam k riadnemu vyučovaniu v škole, ale ako to bude celé vyzerať, to je otázne," povedala nám.

"Osobne si myslím, že rúška v školách veľa neporiešia. Neviem si predstaviť, že v nich deti reálne vydržia 6 či 7 hodín bez toho, aby si ich dali dole. Navyše, sústrediť sa a podávať výkon bez prísunu kyslíka bude asi tiež ťažšie," vyjadrila sa zase Andrea (35) z Bernolákova.

Dodala, že riešením ale nie je podľa nej ani ďalšia vlna domáceho vzdelávania. "Korona tu je a bude, zrejme si s ňou vieme poradiť len obmedzene. Cesta je čo najprísnejšie dodržiavanie hygienických pravidiel a tiež očakávam, že rodičia budú zodpovední a nebudú dávať deti s príznakmi akejkoľvek choroby do kolektívu tak, ako to bývalo bežne doposiaľ," myslí si.

