Norika, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v reality show spolu s vtedajším manželom - spevákom Braňom Mojsejom, vymenila úspešné podnikanie a luxus za život obyčajnej dôchodkyne. Kým donedávna väčšinu života strávila ustavičným zhonom kvôli práci, teraz si užíva sladké ničnerobenie. Lenže energie má stále dosť, dlho neobsedí a tak si stále hľadá niečo, čím by sa zamestnala. Aj svoj obľúbený seriál sleduje tak, že v rukách má ihlice a pletie svetríky pre svojho psíka.

No a zdá sa, že najnovšie sa dala na dráhu recenzentky kozmetických prípravkov. Na sociálnej sieti radí svojim fanúšikom, ktorých tam má neúrekom - cez 52-tisíc, čím si udržať mladistvú pleť. A prečo to robí? "Baví ma to," povedala so smiechom pre denník Plus JEDEN DEŇ.

V GALÉRII SI MÔŽETE POZRIEŤ FOTOGRAFIE ZO SÚKROMNÉHO ARCHÍVU BÝVALEJ PODNIKATEĽKY.