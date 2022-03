Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny, v ktorej v noci na piatok horelo, ovládli ruskí vojaci. Požiar, ktorý podľa Kyjeva vypukol v dôsledku ruského ostreľovania, sa podarilo ráno uhasiť. Vojenská správa Záporožskej oblasti krátko na to uviedla, že elektráreň ovládli ruské vojenské sily.

V zariadení sa však podľa ukrajinskej armády naďalej nachádza obslužný personál, ktorý dohliada na jeho bezpečnú prevádzku. Požiar si nevyžiadal žiadne obete na životoch. Záporožská jadrová elektráreň, ktorú ovládli ruské jednotky, je výkonom najväčšia v Európe. Ukrajina má celkovo štyri jadrové elektrárne s 15 reaktormi, z toho šesť patrí k záporožskej.

Nezbývá, než to sledovat. Předpovídat v téhle situaci je těžké. Pořád platí, že ty bloky leccos vydrží. Tak si dopředu nedělejme nervy s "co by kdyby".