Tunel Branisko bude uzavretý od 23 00 h do 3 00 h. Uzávera tunela Bôrik v pravej tunelovej rúre v smere Mengusovce – Prešov potrvá od 23 55 do 1 45 h a v ľavej tunelovej rúre v smere Poprad – Žilina od 2 00 do 3 45 h.