Tomáš je štvrtou generáciou bratislavskej po­hrebníckej rodiny. Povedzme si na rovinu, nie je to práve idylický štart do života. „Už na základnej škole si spolužiaci zo mňa robili žarty. Mal som prezývky Hrobár alebo Pohrebník. A to som vtedy v rodinnom biznise ešte ani nepomáhal,“ hovorí sympatický Bratislavčan. „V škole som nemal veľa kamarátov, tam som si musel zvyknúť, že sa mi posmievali. Dosť som trpel, ale trápil som sa sám. Dohovoriť deťom? Snažil som sa, ale nemalo to zmysel.“

Šiel študovať na hotelovú akadémiu odbor kuchár-čašník, ale priznáva, že školu flákal. „Naši ma začali zasväcovať do rodinného biznisu. Museli sa rozhodnúť, keď umieral dedo, či to po ňom preberú. Moja mama bola lekárnička, otec jazdil so sanitkou a pamätám si, ako sa u nás doma dlho riešilo, čo sa s rodinnou firmou. Rodičia sa nakoniec rozhodli, že v tom budú pokračovať, a keď som dospieval, chceli ma k tomu pritiahnuť. Na začiatku sme nemali zamestnancov, takže som im musel pomáhať už ako študent,“ spomína na obdobie puberty.

Tomáš je na prácu s mŕtvymi zvyknutý Zdroj: NORBERT SKALIČAN

