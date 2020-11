Po uplatnení zľavy je výsledná suma v hodnote 25.392 eur. Niektorí mestskí poslanci považujú takúto zmluvu za nehoráznosť.

„Pre mňa je absolútne nepredstaviteľné, aby si štátny podnik pýtal od mesta nájomné. Prednosta Mestského úradu v Nitre mi pred časom povedal, že nebudeme platiť nič, že je to dojednané. A teraz vidím zmluvu medzi Agrokomplexom a mestom Nitra na skoro 30.000 eur. Je toto normálne, že my vôbec platíme štátnemu podniku? Toto je absolútna nehoráznosť, aby sme my, z našich zdrojov, platili 30.000 eur za používanie miesta na plošné testovanie, ktoré sme si nevymysleli my. Toto je vrchol drzosti!“ skonštatoval nitriansky poslanec Ján Greššo.

Podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka dostal magistrát informáciu, že Agrokomplex nebude prenájom spoplatňovať. Zároveň však pripomenul, že predmetom zmluvy nie je len poplatok za nájom priestorov. „Je to aj samotná príprava areálu, sú to unimobunky, ľudia, ktorí to zabezpečovali, nejaký materiál. Oproti cenníkovým cenám nám dali nižšiu sumu, ale stále počítam s tým, že nám to štát preplatí,“ povedal Horák.

Ako pripomenul, z celkového poplatku tvorí cena za nájomné sumu 3300 eur. „Zvyšok je za stavbu, za elektrické prípojky, za ľudí. Treba si uvedomiť, že bez Agrokomplexu by sme iba ťažko a nekomfortne dokázali zabezpečiť testovanie, pretože tam bolo šesť odberných miest, teda desatina celého počtu. Naše priestory i areály základných škôl boli vyčerpané, takže by zabezpečenie testovania bolo veľmi problematické,“ dodal Horák.

