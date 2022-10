"V dedine je 11 obyvateľov a v komisii sme desiati, takže je to takmer jedna k jednej," povedal pre TASR jeden z členov volebnej komisie Dušan Harčár. "Čakáme, kto príde voliť, zatiaľ sme mali dvoch a do večera snáď niekto príde, možno takých osem ľudí," uviedol. Je chalupár, nemá v obci trvalý pobyt, preto v sobotu nevolí.

Na otázku, ako sa im žije v najmenšej obci na Slovensku, odpovedal s úsmevom, že najlepšie na svete. "Sme z Košíc, ale tu sme na dôchodku s manželkou. Trávime tu väčšinu času. Občas chodievame do Košíc na pár dní. Je tu dobre, pokoj," priblížil. Poznamenal, že v obci sa v podstate nedá ani nič sľubovať, pretože rozpočet nepustí. Vo volebnej komisii ako člen bol ešte za socializmu. Vtedy to bola podľa jeho slov čestná funkcia, teraz je to za peniaze.

V ďalšej obci chýba kandidát na starostu

V troch obciach Nitrianskeho kraja sa o priazeň voličov uchádza menej kandidátov, než je stanovený počet členov obecného zastupiteľstva. Zaregistrovaní kandidáti si tak môžu byť istí svojím zvolením.

V obci Domadice v Levickom okrese sa zasa nenašiel nikto, kto by mal záujem stať sa starostom. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, voliči si tam preto budú vo voľbách vyberať iba poslancov do obecného zastupiteľstva.