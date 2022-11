Chodorkovskij v rozhovore pre portál svet.sme.sk prezradil, že je podľa neho ohrozená stredná Európa vrátane Slovenska v prípade, ak Putin vyhrá vojnu na Ukrajine.

Podľa slov Chodorkovského je pre ruského prezidentka vojna tradičným spôsobom, ako vyriešiť problém poklesu politickej popularity. Upozornil aj na to, že ide o jeho štvrtú vojnu.

Podľa Chodorkovského sa Putin opiera o nacionalisticko-vlasteneckú časť spoločnosti, ktorá si praje konflikt s NATO. "Som si stopercentne istý, že ak by Ukrajina nebola taká silná a nebojovala by tak, ako to vidíme, tak Putin by v ďalšom kroku začal s agresiou na západných hraniciach," dodal.

Miestni obyvatelia si varia pred bytovkou v meste Bachmut vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. Zdroj: Efrem Lukatsky

Vladimir Putin podľa Chodorkovského nechce, aby bolo Slovensko v NATO. "Nezabudnime na to – veľmi jasne povedal, že hranice NATO sa musia vrátiť pred rok 1997," dodal s tým, že Slovensko by sa mohlo stať potenciálnou nárazníkovou zónou ruského vojenského tlaku

V roku 1999 vstúpili do NATO Maďarsko, Poľsko a Česko; v roku 2004 nasledovali Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Estónsko a v roku 2009 Albánsko a Chorvátsko. V roku 2017 získala členstvo Čierna Hora a v roku 2020 aj Severné Macedónsko. V súčasnosti NATO združuje 30 krajín.

