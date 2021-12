"Dnes by si oslávil svoje 53. narodeniny. Bol by to Tvoj krásny deň plný pekných prianí, prekvapení, kamarátskych potľapkaní po pleci ,,Paľo drž sa, čo robíš, robíš dobre". No nič z toho sa nekoná. Si preč, úplne a navždy. Nech každý kto má v tom prsty, si spytuje svedomie, ak nejaké vlastne má...". Toto sú slová sestry nezvestného novinára Paľa Rýpala, Ivety Uhliarikovej-Rýpalovej.

Anketa Myslíte si, že sa nezvestného novinára ešte podarí nájsť? áno 14% nie 84% netuším 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Investigatívny novinár Pavol Rýpal zmizol bez akejkoľvek stopy presne 22. apríla 2008. Ani po rokoch sa jeho rodina nevzdáva a dohady o jeho nezvestnosti aj naďalej pokčaujú. Hoci sa jeho najbližší prikláňajú k tomu, že ho zavraždili, našli sa svedkovia, ktorí hovoria o tom, že žije. Jeho milovaná sestra Iveta už pred časom uviedla, že robia všetko preto, aby zistili čo sa s bratom stalo. "Oslovili sme aj veštcov, ale ich vyjadrenia boli rozdielne. Jedna žena nám tvrdila, že brat už prekročil hranicu medzi životom a smrťou, ďalší, že ho tu ešte cíti a preto je presvedčený o tom, že žije. Nech je to akokoľvek, nádej na to, že sa Paľko vráti, je každým dňom mizivejšia," povedala Iveta Uhliariková - Rýpalová.

Fotografie nezvestného novinára Paľa Rýpala si pozrite v galérii:

Podľa nej len tesne predtým než Paľo zmizol, pracoval na rôznych závažných veciach, ktoré odhalil. "Riešil podvody s DPH a na spotrebných daniach pri kšeftoch s liehom a minerálnymi olejmi, čudné prevody lesov a mnoho ďalších káuz," uviedla s tým, že posledná osoba, ktorá s ním hovorila, bola pani, od ktorej mal prenajatý byt. Bola to ona, kto našiel list, v ktorom napísal: „Je mi to veľmi ľúto, ale iné východisko som nenašiel...“. Pátranie po Pavlovi Rýpalovi pokračuje, no zatiaľ neúspešne. Rodičia vyhlásiť syna za mŕtveho nechcú.

Pozrite si vysvetlenie rodiny, prečo ho nechcú vyhlásiť za mŕtveho: