Pred vyše štyridsiatimi rokmi tu ako prvorodička porodila syna. Teraz bojuje pred nemocnicou za jej zachovanie. „Tehotenstvo prebiehalo veľmi dobre. V siedmom mesiaci ma však sused okamžite priviezol do nemocnice, lebo nečakane sa skomplikovalo tehotenstvo a päť minút po príjazde som rodila. Ďalšiu cestu do nemocnice v Humennom by sme nezvládli,“ hovorí pani Mária Todáková s vďakou pre personál za zdravého syna.

Nesúhlas s pripravovanou optimalizáciou nemocníc vyjadrila podpisom pod prebiehajúcu petíciu rovnako ako ďalších viac než 10-tisíc ľudí. „Viete dobre, že ak sa raz niečo zruší, už sa k tomu nikdy nevrátime,“ reagoval na nešťastné rozhodnutie zrušiť sninskú pôrodnicu František Pavlovčin, primár dotknutého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Živú reťaz vytvorilo okolo nemocnice tisíc ľudí. Zdroj: Lukáš Koco

Zároveň vyzýval ľudí aj k účasti na zhromaždení, ktoré sa konalo v pondelok. Odmietavý postoj zrušenia pôrodnice vyjadrili krátko popoludní pochodom z námestia k nemocnici za zvuku hrkálok. „Aby nám naše deti zajtra nevyčítali, že nič sme neurobili pre záchranu našej pôrodnice,“ vravia organizátori pochodu.

VIAC FOTO ŽIVEJ REŤAZE OKOLO NEMOCNICE V SNINE >TU<

Deti, ktoré prišli na zhromaždenie so sebou priniesli aj hračky. „Vhadzovali ich do krabice, ktorú odvezieme do prezidentského paláca. Ak nepotrebujeme pôrodnicu, nepotrebujeme ani tieto hračky,“ hovorí Jana Karľová, jedna z hlavných organizátoriek.

Živú reťaz vytvorilo tisíc ľudí, ďalšia viac ako tisícka protestovala účasťou pred vchodom do nemocnice. „Prišli aj žiaci základných škôl spolu s učiteľkami, vidím tu úradníčky, lekárky. Nikto nechce, aby len tak bezhlavo zrušili fungujúcu modernú pôrodnicu,“ hovorí jeden z protestujúcich. „Ani nevedeli, že nejaká pôrodnica v Snine existuje! Z tabuliek vyčítali nízku pôrodnosť, ktorej hranicu stanovili na základe ničoho,“ pridáva sa ďalšia obyvateľka.

V súvislosti s týmto pochodom sme oslovili aj ministerstvo zdravotníctva, či plánuje rozhodnutie meniť. „Presun gynekologicko-pôrodníckych oddelení v týchto piatich nemocniciach je definitívny. Žiaľ, nespĺňajú podmienky určené optimalizáciou siete nemocníc,“ reagoval na naše otázky komunikačný odbor.

Nechcú si nechať vziať budúcnosť regiónu

Už dnes je situácia „na hrane“. Z Novej Sedlice - najvýchodnejšej obce Slovenska trvá cesta do sninskej nemocnice takmer hodinu. V zime je to po cestách cez národný park, ktoré nie je možné posypávať, o čosi dlhšie. „Je to rozsiahly obvod, čo sa týka územia, že už teraz tak vzdialené obce majú problém dostať sa do nemocnice. Ďalšie cestovanie by mohlo priniesť následky pre matku, ako aj dieťa,“ vraví Biserka Kupčová, fyzioterapeutka.

Najbližšia nemocnica je totiž vzdialená ďalších takmer tridsať minút. Špičkovo vybavené sninské oddelenie so siedmimi lekármi má kapacitu tridsať lôžok. Túto pôrodnicu častokrát vyhľadávajú aj rodičky zo vzdialenejších miest ako je Sabinov, Michalovce či Svidník.

Organizátorka Karľová sa obáva aj „domino efektu“. „Zruší sa pôrodnica, následne príde na rad zbytočné novorodenecké oddelenie. O prácu príde množstvo ľudí,“ hovorí. Na to, podľa nej, následne nadviaže odchod mladých ľudí, ktorí sa budú chcieť usadiť. „Neostane tu nič, deti sa rodiť nebudú, mladí ľudia sa sem už viac nevrátia.“

Odmietavý postoj zrušenia pôrodnice vyjadrili Sninčania krátko popoludní pochodom z námestia k nemocnici za zvuku hrkálok. Zdroj: Lukáš Koco

Ministerstvo na to upozorňuje aj samotné vedenie nemocnice. „Opatrenia, ktoré sú ponúkané v prípade zrušenia pôrodnice sú posilnenie staníc RZP alebo rýchlej lekárskej pomoci. To ale problém nevyrieši. Žiadame zachovať rozsah a stav pôrodnice tak, ako je tomu teraz,“ vyzýva Andrej Kulan, konateľ nemocnice. „Je zlé, ak sa narodené dieťa berie ako číslo, ktoré je rozhodujúce pre zachovanie pôrodnice,“ konštatuje rodička Mária.

Ešte ako štátny tajomník nemocnicu navštívil aj súčasný minister zdravotníctva Palkovič. Rezort si sa rozhodnutím stojí. „Týmto krokom sledujeme cieľ, ktorým je predovšetkým bezpečnosť rodičky a novorodenca, čo bolo jasne komunikované aj na spoločných stretnutiach s predstaviteľmi samosprávy,“ dodáva ministerstvo.