Viktorko teraz najčastejšie sníva o tom, že má psa, sliepky a že okopáva mrkvu. „Nebudem už viac sedieť dnu, pri televízore. Ľahnem si do trávy a budem sa pozerať na oblaky,“ hovorieva Viktor svojej mamine Dáši, keď spoločne debatujú nad budúcnosťou. „Krásne by bolo, keby sme bývali v domčeku," želajú si obaja nahlas.

„Viktorko chce chodiť. Každý deň sa ma pýta, kedy sa dostane do Adeli (Adeli medical center sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu - poz. red.). Lekári mu totiž sľúbili, že nabudúce pôjde do špeciálneho obleku, v ktorom sa to opäť naučí,“ vraví Dáša, podľa ktorej však na liečbu nemajú dostatok peňazí.

S Adeli bol spokojný on, ale aj jeho mamina Dáša. Zdroj: Archív D.Š.

„So synom som už absolvovala viacero rehabilitačných pobytov. Zatiaľ mu nikde nepomohli tak, ako v Adeli. Dvojtýždňový pobyt tam však stojí 4 500 eur a naša poisťovňa ho neprepláca. Štrnásť rokov som rozvedená a s Viktorkom aj ďalším synom žijeme v nájomnom byte, ktorý nemôžeme predať, ani vymeniť za menší. Žijeme z môjho opatrovateľského príspevku, z ktorého si Adeli dovoliť nemôžeme,“ vysvetľuje smutne mama.

Viktor už raz choroby rozchodil. Na vozíček ho však pripútala ďalšia náročná diagnóza. „Leukémiu mu diagnostikovali v roku 2017. Okamžite nás poslali na onkológiu do Bratislavy, kde začali liečbu. Paradoxne, ďakovala som vtedy za jeho mentálny hendikep, lebo mnohým veciam nerozumel. Pomaly som mu iba vysvetľovala, že má chorú krv, ale že sa to našťastie zistilo skoro,“ opisuje Dáša vtedajšie pocity.

Potom to už išlo všetko veľmi rýchlo. Viktorko išiel z jednej chemoterapie do druhej a spolu s maminou žili zo dňa na deň. „Až keď sme boli zavretí tretí mesiac, povedal mi: „Maminka, odpusť mi, ak sa to nepodarí.“ Vtedy som si uvedomila, že môj chlapček mi už dospel a vie viac, než som si myslela, ale že ma tým nechcel trápiť,“ usmieva sa Dáša cez slzy.

Ročný pobyt na onkológii na bratislavských Kramároch Dáša považuje za najťažšie obdobie v ich životoch. Zároveň však aj za jedno z najintenzívnejších. Práve vtedy si totiž ešte viac začali vážiť to dobré. „Chcem sa poďakovať všetkým lekárom, sestričkám, psychológom, zdravotným pracovníkom, dokonca aj upratovačkám za ich prístup a za ich úžasnú pomoc. Ďakujem aj dobrovoľníkom z Klubu detskej nádeje, z Červeného nosa a kňazom. Okrem toho aj Sime Martausovej a vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi, ktorí s nami strávili Vianoce. Ja som na onkológii čakala chladné sterilné prostredie a pravdou bol opak. Všetci sme tam boli jedna rodina, čo si zapamätám na celý život,“ ďakuje z celého srdca mama.

Po pobyte v nemocnici strávili Dáša s Viktorkom ešte ďalší rok v izolácii. Tentokrát však doma. Čo prišlo potom, vôbec nečakali. „Rátali sme týždne, dokonca aj dni, kedy sa bude môcť vrátiť do školy, keďže Viktorko je veľmi spoločenský, no pre pandémiu koronavírusu sme museli zostať v izolácií. Lockdown teda máme už tri a pol roka,“ hovorí Dáša.

Spolu s maminou Dášou a bratom žije v nájomnom byte v Nitre. Zdroj: Archív D.Š.

Viktorko podľa nej zvláda napäté situácie o niečo intenzívnejšie ako zdravé deti. „Musíme to preto nejako prežiť a veriť, že pandémia čoskoro pominie,“ hovorí Dáša, ktorá zároveň dodáva, že k úsmevu im stačí aj krásna predstava. „Povedala som si, že sa budeme rozprávať formou: Čo keby. Najprv som sa bála, že z toho bude smutný, no on je vďaka tomu šťastný a nabitý energiou! Jeho snom je ten spomínaný rodinný domček so psami, zvieratkami a rastlinkami,“ dodáva mamina.

