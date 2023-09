Katka sa narodila v Haluziciach, kde aj vyrastala. V Bošáci chodila na základnú školu, v Novom Meste nad Váhom na cirkevné gymnázium. Časť strednej školy študovala v medzinárodnom programe Middle Years Program na gymnáziu v Bratislave.

„Posledné dva roky strednej školy som strávila v Bosne a Hercegovine, kde som dostala štipendium študovať na United World College in Mostar v medzinárodnom programe International Baccalaureate,“ povedala Katka. Z každej krajiny z tohto programu komisia raz ročne vyberie niekoľko študetov, ktorých pošle do rôznych krajín ako Nórska, Anglicka, Hong Kongu, či Bosny, kde bola aj Katka.

„Cieľom je vyskladať ročník na každej škole so žiakmi s čo najrozmanitejších kultúr a krajín, ktorí sa učia kriticky myslieť cez písanie esejí a vyhotovovanie projektov. Tiež je úplne normálne mať popri škole veľa voľnočasových aktivít, vrátane dobrovoľníctva,“ upresňuje Katarína s tým, že Yale a Harvard túžila študovať preto, že sú známe tým, že od študentov vyžadujú kreatívne riešenie problémov aj aktívne vyjadrenie svojho názoru a myšlienok.

Katka priznáva, že jej rozhodnutie ovplyvnili aj peniaze. Obe americké školy totiž poskytovali finančnú pomoc. „Takže, keď sa tam študent dostane, všetko od školného, po ubytovanie a jedlo počas školského roka mu bude zaplatené. Študovať v Amerike je inak pre bežného Slováka takmer nemožné. Vysoké školy sú tam plne platené a často stoja niekoľko desiatok tisíc dolárov. Ubytovanie stojí ešte raz toľko,“ hovorí Katka.

Tá dodáva, že bez štipendia by ísť študovať za veľkú mláku rozhodne nemohla. „Preto som sa v podstate od skorého veku zamerala len na to, ako sa dostať na univerzity, na ktorých by mi štipendium mohlo byť poskytnuté.“

Jej vytrvalosť bola odmenená. V roku 2010 sa dostala na Yale Univerzitu v New Haven, v štáte Connecticut. Tu neskôr zakončila štvorročný bakalársky program, na ktorý dostala plné štipendium. Popri štúdiu dokonca pracovala v oblasti financií. „Nakoniec som sa však rozhodla stať sa právničkou. Právo najviac vyhovovalo môjmu štýlu myslenia a vyjadrovania,“ hovorí Katka.

Po ukončení Yale dostala štipendium na takzvanom Graduate Institute v Ženeve, kde obdržala magisterský titul. „Potom som študovala na právnickej fakulte Harvardu americké právo,“ hovorí Katka.

Je až neuveriteľné, že Slovenka, pre ktorú angličtina nie je materinským jazykom, skončila v top 10 percentách najlepších žiakov ročníka a dostala niekoľko ocenení, hlavne za rôzne eseje, ktoré vypracovala počas štúdia.

Katarína sa nakoniec rozhodla zostať v Amerike z dvoch dôvodov – vyštudovala odbor, ktorý je úzko spojený so Spojenými štátmi a tiež tu spoznala svojho budúceho manžela Alexa Resara, ktorý je rovnako právnik. Toho stretla práve v knižnici na právnickej fakulte Yale, kam obaja chodili často študovať.

Katka momentálne pracuje v nadnárodnej právnickej firme vo Washingtone a zameriava sa na kriminálne právo. Rieši takzvané biele goliere, bankové trestné prečiny, či korupciu. „Druhotne sa špecializujem na prácu v energetike a environmentálnej sfére, napríklad cez prácu s automobilkami, či energetickým priemyslom, kde firmy reprezentujeme pred vládou, keď čelia obvineniam z kriminálnych a civilných trestných prečinov,“ hovorí Katka.

