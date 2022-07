Juraj Slafkovský nie je z hokejovej rodiny. Dostal sa k nemu vďaka mame Gabike, ktorá ho brávala na verejné korčuľovanie aj na zamrznutý kanál. „Pamätám sa, že mu zohnala lyžiarsku prilbu a rukavice, aby to mohol skúsiť. Chytilo ho to a odrazu bolo všetko u nás len o hokeji,” prezradil jeho otec Juraj.

Podľa jeho slov ho do do tréningov vraj nikdy nemuseli nútiť, zodpovedný prístup mal už odmala. Hokejové začiatky strávil v klube HC Košice, no už od útleho detstva bolo jasné, že rovesníkov prevyšuje. „Začali sme rozmýšľať, či mu má Slovensko čo dať najmä po tréningovej stránke,” vysvetlil v rozhovore pre Aktuality.sk ešte pred 2 rokmi Slafkovský starší.

Podľa jeho niekdajšieho trénera z Košíc mu chýbala mu konkurencia v tréningovom procese. Rodičia útočníka sa tak spolu s ďalšími nadšenými rodičmi rozhodli založiť projekt Hokejová mládež Slovenska.

„Spoznali sme sa na turnajoch po Slovensku. Vnukli nám myšlienku, že by sme mali dať dokopy najlepších chlapcov a začať chodiť po zahraničných turnajoch, keďže doma by všetko bez problémov povyhrávali. Cestovali sme do Ameriky či Kanady. Aj tam sme boli úspešní. Chlapcom to dalo veľa,“ uviedol jeho otec.

Trojica Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Filip Mešár na turnaji v USA v roku 2016. Všetci traja mali vtedy 12 rokov. Zdroj: Twitter Juraj Slafkovský

Útočník nakoniec odišiel do rakúskho Salzburgu, no klub hral súťaž na slabej úrovni. Cez Hradec Králové sa dostal do fínskeho TPS Turku, kde pôsobí doteraz. „Nevyhľadávali sme intenzívne, kam ísť, ale Juraj chcel veľmi do Fínska. Vyhoveli sme mu. Má vlastnú hlavu, my sme boli len poradný orgán,“ vysvetlil. Mladík aj vďaka svojej robustnej postave a sile dokáže vyhrávať súboje proti starším a vo Fínsku sa tak vôbec nestratil.

