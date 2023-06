Ku kresbe sa po prvýkrát dostal ako žiak základnej školy. "Kedysi, za socializmu, sa pravidelne robieval zber papiera. Ako deti sme ho potom upratovali, zväzovali a hádzali na auto. To bolo dole, na šatni. Pamätám si, že vtedy zo zväzku vypadol jeden menší obrázok, kde bola nakreslená obyčajnou ceruzkou synagóga. Tri oblúky na hnedom kartóne šedou ceruzkou. Bol to krásny obrázok. Vtedy som si povedal, že budem tiež tak kresliť," spomína trenčiansky umelec.

Prvé obrazy, ktoré nakreslil, boli tri brány, ktoré predal advokátke. "Ja nie som známy maliar. Ale známy maliar, ako bol napríklad Vincent van Gogh za celý život namaľoval niekoľko stoviek obrazov a skoro zomrel od hladu. Ja som si hneď za prvé tri obrazy, ktoré som predal za 2,5-tisíc korún kúpil pečenú kačicu a najedol som sa do prasknutia. Tak som sedel v reštaurácii, masť mi tiekla po brade, vyložil som si nohy a hovoril si: Tak, už neumriem od hladu, už som na tom lepšie ako Vincent van Gogh," smeje sa J. Vitko.

Kresbe sa začal venovať naplno neskôr. "Keď som šiel na vojnu, vtedy minister obrany vymyslel funkciu - predseda práporného výboru SZM. Vybraných 46 vojakov základnej vojenskej služby sústredili v Pardubiciach a dali nás na starý zámok. Tam nás nastúpili do radu a vojaci z povolania sa pýtali, kto vie pekne písať. Nikto okrem mňa sa neprihlásil. Dali mi ateliér, kde som mal vypisovať diplomy a kresliť im obrázky pre deti," spomína umelec.

Ján si myslí, že nik nemal takú dobrú vojnu, ako on. "Mne tam nosili čokolády za odmenu, na opušťák ma púšťali, ale ja som nechcel chodiť domov, chcel som tam zostať. Pribral som 6 kilogramov, vyžral som sa až tak, že som potom musel chudnúť," smeje sa maliar.

Podľa neho jeho obrazy odzrkadľujú stav jeho mysle. "Keď má človek dobrú náladu, kreslí pekné veci, ak má zlú, kreslí škaredé veci," hovorí Vitko s tým, že najčastejšie motívy nachádza vo svojom rodnom meste - Trenčíne. Aktuálne sa zameriava na nočné motívy, pretože tie kreslí len málo maliarov a navyše ani z minulosti nie je veľa nočných kresieb, pretože stáť na mieste a kresliť hrad potme, bolo kedysi takmer nemožné. Pomáha si fotografiou. Sám si nafotí objekt v noci a ten potom kreslí podľa fotografie tak, že kresba je na nerozoznanie od fotky.

Ján Vitko sa môže popýšiť tým, že jeho obraz sa dostal dokonca mimo našu planétu. Spolu s americkým astronautom Jamesom Duttonom putovalo tričko s jeho kresbou Trenčianskeho hradu do vesmíru. To sa tam dostalo v čase, keď sa živil tým, že predával svoje obrazy na ulici. Vtedy dal natlačiť dvadsať tričiek a zavesil ich do jednej predajne v meste. Predali sa všetky okrem jedného, až kým si neodniesli aj to. "Predavačka mi hovorí, že tričko je fuč, vzal si ho so sebou nejaký astronaut. O pol roka mi zavolali, že to tričko na fotke, čo má na sebe astronaut vo vesmíre, je moje," hovorí umelec.

"Astronauti boli vtedy na výlete v Trenčíne a chceli si so sebou odniesť nejaký suvenír. Pôvodne si vybrali šálku, ale tú im NASA neschválila, lebo bola ťažká, tak kúpili tričko a to sa dostalo do vesmíru," hovorí umelec s tým, že najďalej na Zemi sa jeho kresba dostala zrejme na Madagaskar. "Bol v Trenčíne chlapík a strašne so mnou zjednával. Nevedel sa dočkať, kedy mu dám zľavu. Nakoniec kúpil asi 5 obrazov, aj pre brata a deti, nechal tu asi 15-tisíc vtedajších korún a odniesol ich na Madagaskar," hovorí J. Vitko.

Jedného dňa mu prišla fotografia až z nórskeho fjordu. "Z takej drevenej búdky, čo vyzerala ako kôlňa na lopaty. V správe bola otázka, či som tam niekedy bol. Hovorím, že nebol. Chlapík tam bol na dovolenke a našiel tam môj obraz s mojím podpisom. To ma veľmi potešilo," hovorí umelec. Vraví, že za svoj život namaľoval približne tristo obrazov hradov, zámkov, prírody a dvesto portrétov. "Najväčší mal meter na 70 centimetrov," hovorí umelec s tým, že okrem maľovania obrazov písal aj kroniky, navrhoval záhrady, maľoval na steny, robil architektonické plány.

J. Vitko to nemal v živote ľahké. Od detstva sa túžil stať maliarom, ale doma narazil na odpor. Otec bol strojár a trval na tom, že syn bude kráčať v jeho stopách. "Zariadil, aby mi neposlali prihlášku na talentové skúšky a trval na tom, že musím študovať strojárinu. Povedal som nie a dostal som sa na gymnázium, ale otec po mesiaci vybavil, že ma vymenili za dievča zo strojáriny," hovorí o najväčšom sklamaní svojho života s tým, že to prekonal, ale nezabudol.

Vitko navyše prišiel o oboch rodičov ešte ako tínedžer a musel sa postarať nielen o seba, ale aj mladšieho brata. Aj keď sa zamestnal v strojárskom závode vedel, že tadiaľ cesta nevedie a ceruzku nepustil z ruky. Bolo mu jasné, že ak chce byť v živote šťastný, musí riskovať. Tak dal po 15-tich rokoch výpoveď a podal si prihlášku na štúdium architektúry v Bratislave. Tu zistil, čo je to život umelca na ulici a bez peňazí. Popri škole začal predávať pod Michalskou bránou obrazy a na začiatku si nemohol kúpiť ani len jeden suchý rožok za deň. Keď sa však začali jeho obrazy predávať, štúdium prerušil a do školy sa viac nevrátil.

Po Bratislave predával obrazy niekoľko rokov pod bránou v Trenčíne. Aj keď už nemusí predávať na ulici, aby sa uživil, nikdy nestratil svoju skromnosť. "Ak si niekto myslí, že je veľký umelec, tak nech nezabúda na pokoru. Pretože najväčší umelec je matka príroda," uzatvára talentovaný maliar.