Reč je o najväčšom kostole v celej Nitre, ktorý je považovaný tiež za jednu z najvýraznejších dominánt tohto mesta. Jeho súčasťou je aj kolégium a známe gymnázium. Kostol svätého Ladislava sa však do povedomia ľudí nedostáva ani vďaka svojej histórií a ani pre svoju veľkolepú architektúru.

Kostol v správe rehole piaristov na Slovensku ide s dobou a tak má svoj aktívny profil na sociálnej sieti, ktorý sleduje takmer 3000 veriacich. Práve prostredníctvom neho medzi návštevníkmi šíri rôzne novinky.

Kostol na sociálnej sieti infomuje veriacich o rôznych novinkách! Zdroj: fb.com/Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

Posledná aktualita však ľudí doslova rozdelila na dva tábory. Kostol informuje, že do interiéru nainštalovali novinku, ktorá má veriacim zjednodušiť život. Podporiť nemajetnú cirkev tak môžu po novom moderne, prakticky, rýchlo a v ľubovoľnej výške bankomatovou kartou!

"Podarilo sa nám do kostola dostať nový terminál na milodary, pomocou ktorého sa dá platiť bezkontaktne kartou," píše kostol na sociálnej sieti s tým, že terminál má obrovskú výhodu. "Dá sa vybrať ľubovoľná suma - vyššia aj nižšia, ako doterajších 5€, ktoré boli prednastavené na predošlom termináli," uzatvára cirkev na sociálnej sieti.

Matúša však terminál zaujal z iného hľadiska. "A keď to ide cez kartu, znamená to, že to ide do účtovníctva a daní sa to," opýtal sa. Odpoveď na seba dlho nenechala čakať. "Do účtovníctva samozrejme idú všetky milodary a veriaci sú o finančnej situácii kostola oboznámení každoročne spravidla na Silvestra," reagoval pohotovo kostol s tým, že podľa zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené aj výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.

