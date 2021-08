V rozhovore s Vladislavom Pastuchom sa okrem iného dočítate:

Čo ho k šoférovaniu električiek priviedlo

Ktoré električky najradšej šoféruje a na ktorých linkách

Čo vytýka vodičom v Bratislave

Ako vidí budúcnosť dopravy v Bratislave

Či si všíma pekné cestujúce

Akú má základnú radu pre cestujúcich

Čo motivuje vysokoškolsky vzdelaného človeka, aby šoféroval električku? Je to kvôli peniazom? Ako právnik zarobíte málo?

- Áno, mnohí si myslia, že to robím preto, že ako právnik asi nezarobím dosť peňazí... Ale nie je to tak, môj uväzok v dopravnom podniku je iba pár hodín mesačne. Odmenou mi je skôr dobrý pocit z práce. A nie je dôležité, či je vodič električky vysokoškolsky vzdelaný, to na jeho výkon nemý vplyv. Na koľajniciach sme si všetci rovní a všetci jazdíme za rovnakých podmienok.

Ako a kedy ste sa dostali k šoférovaniu električiek v Bratislave? Sú v dopravnom podniku viacerí takí ako vy? Teda majú vysokú školu a šoférujú električky ako záľubu vo voľnom čase?

- Šoférovať električku som túžil odmalička. Reálna príležitosť prišla asi pred piatimi rokmi, keď dopravný podnik otváral kurz vodičov električiek. Rozhodol som sa, že to vyskúšam a uvidím, ako dlho ma to bude baviť. A robím to dodnes! Áno, medzi nami je viacero takých, ktorí to robia len z čistého zanietenia.

Dá sa skĺbiť práca právnika a šoféra električky? Máte vôbec nejaký voľný čas?

- Áno, dá sa to stíhať, je to len o vhodnom časovom skĺbení oboch povolaní. Šoférovanie električky beriem ako odmenu po náročnom pracovnom dni právnika. Aj svoj voľný čas najradšej trávim v električke. Práca je pre mňa zároveň aj záľubou, takže spájam príjemné s užitočným.

A keď nie ste v práci ani v električke, kam chodíte?

- Rád cestujem a spoznávam nové mestá a krajiny. Ale aj vtedy sa to snažím spájať i s návštevou iných zaujímavých systémov mestskej hromadnej dopravy.

Právnik Vladislav šoféruje električku v bratislavskej MHD. Zdroj: Lukáš Trepáč

V bratislavskej MHD jazdia viaceré typy električiek. Ktorá sa lepšie šoféruje?

- Som fanúšikom modernej techniky, takže preferujem skôr nové vozidlá. Šoférovanie takejto električky je jednoduchšie, pohodlnejšie a človek po niekoľkých hodinách za panelom pociťuje oveľa menšiu únavu. Nehovoriac o tom, že pri novšom vozidle je omnoho menšia pravdepodobnosť porúch. Teším sa na príchod nových moderných vozidiel, ktoré prinášajú zvýšený komfort nielen cestujúcim ale aj ich vodičom. A uvítam, samozrejme, aj ďalšie nové moderné trate.

Na čo si treba dať pozor pri staršom type električky?

- Staršie typy električiek, ktorých je ale už len veľmi málo, sa ovládajú pomocou pedálov. Sú dva, akoby obdoba plynu a brzdy. Novšie električky sa ovládajú ľavou rukou pomocou ručného radiča, ktorým sa reguluje jazda a brzda, u tých najnovších aj zvonec.

Treba na električku špeciálny vodičský preukaz?

- Je potrebné mať osobitné oprávnenie na vedenie každého typu a potom absolvovať na každom type zácvik.

V nových električkách je aj mikrofón, ktorý môže vodič využiť. Zvyknete cestujúcim niečo oznamovať?

- Cestujúcim zvyknem oznámiť neplánovaný prestoj, prípadne výluku alebo že ich čaká náhradná trasa. Snažím sa ich čo najlepšie inštruovať, čo najjednoduchšie im oznámiť, čo sa deje, kde majú vystúpiť alebo prestúpiť.

Čo robíte pred začiatkom šoférovania vo vozovni? Koľko trvá, kým sa ráno električka z vozovne dostane na obratisko, odkiaľ začína jazdu?

- Ráno po príchode do vozovne vodič dostane od výpravcu tzv. kabelu, v ktorom má prichystané kľúče od električky, cestovný poriadok a vlakopis – v ňom je uvedené, kde je električka vo vozovni zaparkovaná. Kým vyjde električka z vozovne, je potrebné ju dôkladne skontrolovať, či sú funkčné všetky základné prístroje a súčasti ako zvonec, svetlá, smerovky, dvere, označovače, informačný systém. Takisto si skontrolujem, či je tam lekárnička, hasiaci prístroj a funkčné spojenie s dispečingom. Je na to vyhradených zhruba 20 minút pred začatím prvej rannej jazdy.

Vladislav rád jazdí na viacerých linkách. Zdroj: MATEJ KALINA

Stáva sa, že niektorí vodiči nepočkajú na cestujúcich, ktorí dobiehajú na električku a dvere im zavrú pred nosom. Prečo to robia?

- Nemyslím si, že existuje vodič, ktorý by to robil zámerne a mal z toho radosť. Cestujúci je ten, kto čaká na zastávke, a nie električka čaká na cestujúceho. Veľa dobiehajúcich si neuvedomuje, že ich vodič nevidí, keďže nemôže súčasne pozerať všade, a nie všetko je v jeho zornom poli. Pre vodiča MHD je v prvom rade dôležité čo najpresnejšie dodržiavanie grafikonu a teda jazdenie načas. Pravdaže, ak mám dosť času, cestujúceho vždy počkám.

Ako si krátite čas na obratisku električiek?

- Väčšinou jedením a pitím, debatou s kolegynkami, prípadne čítaním časopisov alebo na sociálnych sieťach. Dôležité je podľa mňa nezostať sedieť v kabíne a trochu sa rozhýbať.

Aké nástrahy striehnu na vodiča MHD? Čítajte na ďalšej strane!