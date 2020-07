Jedna z hlavných dominánt Bratislavy - vojnový pamätník Slavín prejde rozsiahlou rekonštrukciou za takmer dva milióny eur. Trvať bude do roku 2022 a prvú etapu obnovy spustili v týchto dňoch na pylóne so sochou vojaka. Ráta sa aj so zriadením múzea venovanému udalostiam 2. svetovej vojny v suteréne pamätníka. Na snímke interiér podzemia obnovovaného Pamätníka Slavín, ktorý je najväčším vojnovým pamätníkom v strednej Európe v Bratislave 10. júla 2020. FOTO TASR - Dano Veselský

Zdroj: Dano Veselský