Nemocnica v Liptovskom Mikuláši po optimalizácii nemocničnej siete klesla z regionálnej na komunitnú úroveň. Aké oddelenia sa budú rušiť a čo to znamená pre obyvateľov?

K rozhodnutiu o preradenie nemocnice do nižšej kategórie sa rozhodlo pred dvomi týždňami na zasadnutí zdravotníctva o optimalizácii siete nemocníc (OSN).

Nová regionálna nemocnica bude v Ružomberku

Regionálnou nemocnicou sa stane Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, do ktorej majú obyvatelia z Liptovského Mikuláša cca 30-minútovú cestu, problémom však bývajú dopravné zápchy na tomto diaľničnom úseku, ktoré niekedy čas až zdvojnásobia.

Hlavný ťah v Ružomberku býva veľmi vyťažený. Zdroj: Miroslava Mlynárová

Vyhláška o optimalizácii siete nemocníc rieši, či sú splnené všetky podmienky na to, aby sa mohla nemocnica zaradiť do príslušnej kategórie. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši, ktorú tento rok zaradili o kategóriu nižšie, teda do I. kategórie, sa snažila, aby bola zaradená medzi nemocnice II. typu, jednoduchšie povedané "regionálne" nemocnice.

Podľa primátora hrozí, že sa v nemocnici nebude operovať a rodiť

Primátor mesta a župný poslanec Ján Blcháč tvrdí, že tému kategorizácie nemocníc chce otvoriť aj na župnom zasadnutí. Upozorňuje na to, že hrozí, že v Liptovskom Mikuláši sa nebude v nemocnici rodiť, operovať, nebude tu kvalitné neurologické oddelenie. Informuje o tom MYLiptov.sk

Primátor mesta a župný poslanec Ján Blcháč tvrdí, že tému kategorizácie nemocníc, chce otvoriť aj na župnom zasadnutí. Zdroj: fb

„Podľa podmienok, ktoré sú vo vyhláške určené, sa naša nemocnica môže stať buď nemocnicou I. typu alebo II. typu. Vždy sme sa snažili a bojovali za to, aby sa naša nemocnica stala nemocnicou II. typu a stále v tom pokračujeme,“ vyjadrila sa k situácii liptovskomikulášska nemocnica.

Vedenie chce, aby nemocnicu zaradili medzi regionálne

Vedenie nie je s aktuálnym zaradením ústavu spokojné. Tvrdí, že vyhláška však nie je definitívna a preto podniká všetky kroky a opatrenia, aby bola nemocnica zaradená medzi regionálne.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Zdroj: facebook/Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Pre pacientov sa zatiaľ nemení nič

„V úvode reformy sa tvrdilo, že nemocnice I. typu budú poskytovať len následnú zdravotnú starostlivosť a z týchto nemocníc sa stanú tzv. doliečováky. Dnes je realita úplne iná. V prípade nemocníc I. typu sa bude môcť poskytovať akútna aj následná zdravotná starostlivosť, ako aj jednodňová zdravotná starostlivosť. Rozdiel medzi nemocnicou I. a II. typu je najmä v počte a type „povinných oddelení“, ktoré nemocnica musí mať, a v type výkonov, ktoré sa budú môcť v nemocnici robiť,“ ubezpečilo pacientov vedenie ústavu. Dodalo, že zatiaľ sa pre pacientov nemení nič.

