„Samotný múr pochádza z obdobia Matúša Čáka, v priebehu 20. storočia bol opakovane spevňovaný a stabilizovaný. A práve neodborný prístup v druhej polovici 20. storočia mal za následok jeho deštrukciu,“ priblížil Michalík.

Ako dodal, havarijnú situáciu riešilo vedenie Trenčianskeho múzea s pamiatkarmi a so statikom. Múr spadol v čase, keď bol hrad pre pandémiu zatvorený. Ak to bude technicky možné a ekonomicky únosné, chce Trenčianske múzeum dostať múr po konzultáciách s pamiatkarmi do pôvodného stavu.

„Hrad je vlastne súbor murív rôzneho veku, preto sú aj v rôznom stave. Pri obnove murív sa tak nikdy nezastavíme. Určite sa pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov v najbližšom období musíme zamerať na tie múry, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti návštevníckych chodníkov,“ skonštatoval Michalík.