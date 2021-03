Nespokojní hradníci: Čakali sme pomoc a dostali sme TOTO!

Obnovu hradov s pomocou nezamestnaných bude fungovať naďalej, no nie tak, ako ju poznáme! Ministerstvu kultúry sa v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja a informatizácie síce podarilo vyčleniť financie na platy nezamestnaných, no v menšom objeme ako by bolo potrebné. Zástupcovia slovenských hradov môžu len dúfať, že toto nie je posledná snaha ako im pomôcť.