Gabriela Pružincová (25) je mladá Bratislavčanka, ktorá sa na prvý pohľad ničím nelíši od svojich rovesníkov. Usmievavé a ukecané dievča s povahou extroverta je však v skutočnosti nepočujúce a od detstva nosí kochleárny implantát. Vďaka nemu počuje úplne normálne a dokonca sa venuje hre na klavíri. Verili by ste tomu?

Keď jej implantát operovali, mala iba niečo vyše dvoch rokov. "Jedna časť je voperovaná v hlave, ide o malý prístroj. Na uchu mám potom ešte aparát, ktorý sa s prístrojom spojí magneticky," vysvetľuje mladá slečna s tým, že keby túto technológiu nemala, nepočula by vôbec nič a to ani na jedno ucho. "Musím si dať pozor akurát, keď idem spať alebo sa kúpať - vtedy aparát vyberám. Avšak, vôbec mi to neprekáža."

Mladá klaviristka mala so svojím znevýhodnením doslova šťastie v nešťastí. Nie každý nepočujúci má totižto možnosť počuť vďaka aparátu. Záleží to od mnohých faktorov. Dnes už prístroj automaticky dávajú každému bábätku, ktoré ho potrebuje, no v časoch, kedy ho dostala ona to vôbec nebolo bežné. "Vtedy, keď to dali mne si vyberali kvôli financiám iba jedného človeka z pätnástich." Momentálne chodieva raz ročne na kontroly. "Pozrú sa na nastavenia strojčeka, chodím aj ku logopédovi."

Gabika síce nedokáže porovnať svoj sluch s inými ľuďmi, no myslí si, že počuje rovnako. "Normálne komunikujem aj rozprávam, počujem hudbu. Keby mi to voperovali neskôr, pravdepodobne by som rozprávala úplne inak," vysvetľuje mladá hudobníčka s tým, že čo sa týka nepočujúcich detí, rodičia sa im musia veľmi veľa venovať, aby dokázali normálne rozprávať.

"To, že dokážem takto rozprávať je zásluha mojej maminy. Neustále sa mi od detstva venovala. Učila ma slovíčka, neúnavne sme si dookola opakovali vety. Keby sa mi toľko nevenovala, určite nerozprávam takto," konštatuje Gabriela. Jej reč znie úplne normálne a prirodzene, nemá žiadnu rečovú vadu. Naopak, má veľmi príjemný hlas i prednes.

Ako sa nepočujúci človek dostane ku hre na hudobnom nástroji? Čítajte na druhej strane!